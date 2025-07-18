李千那、陳忻玥將現身桃園開唱 免費參加還有煙火可看

桃園觀音區本周末將舉辦2025桃園蓮花季幸福相蓮民歌演唱會，將邀請方季惟等人獻唱，而新屋區永安漁港星繽樂狂歡嘉年華，也是本周末登場，邀請橘外人等到場開場，8月2日還有歌手陳忻玥及李杰明，8月30日暑假尾聲邀請李千那、巴大雄等人，畫下完美句點。

農業局長陳冠義表示，桃園蓮花季本周六下午4時至5時30分於觀音區蓮花園休閒農業區，將有精采的民歌演唱會，邀請「軍中女神」方季惟，以甜美嗓音演唱經典金曲；江念庭將用深情詮釋動人民歌；迷霧森林樂團則帶來動感十足的音樂表演。蓮花季將持續至8月17日，周周有活動、精彩不斷。

陳冠義說，桃園新屋夏季最夯「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」，首波活動19日將於永安漁港漁市前廣場盛大登場；中壢區漁會今年以「漁樂HIGH港城」為年度主題，邀請14組藝人分別於暑期3個周六輪番登台獻唱，壓軸場另安排絢爛花火秀，邀請全台遊客一起來聽音樂、逛漁市、嚐海鮮。

永安漁港星繽樂狂歡嘉年華力邀國際樂團、實力派唱將、獨立音樂家等，分別於暑假3個周六與遊客同歡。19日率先以「嗨FUN樂團樂永安」打頭陣，邀請年輕獨立「橘外人」、多變「鯊魚煙囪」、內斂「孤寂輔導室」為開唱先鋒，並由在台12年表演經驗的「ADOGA 阿逗仔」壓軸演出。

8月2日「潮起潮樂CHILL海海」則有南方二重唱、陳忻玥、李杰明、一井、海鷗的蛋；8月30日「星光熠熠金曲夜」則邀李千娜、潘裕文、吉巴萘、巴大雄、Yunix，此外也特別規劃驚喜壓軸「絢爛花火秀」，點亮永安漁港夜空。