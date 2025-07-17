新竹縣歷史建築竹北東平問禮堂修復上梁 盼再現風華

新竹縣文化局說，歷史建築竹北東平問禮堂今天舉行修復及再利用工程上梁典禮，施工以傳統工序、工法進行，修復範圍含整體周邊景觀等，預計明年12月完工，盼再現風華。

新竹縣政府今天舉行修復及再利用工程上梁典禮，而東平問禮堂興建於1934年，並於2007年登錄為歷史建築，修復工程共為2期，第1期於去年11月8日開工，修復範圍有屋面、大木作、門窗工程、牆體、地坪等修復等。

文化局長朱淑敏告訴中央社記者表示，目前將進入第2期工程修復，範圍有右外橫屋修復及整體周邊景觀、無障礙設施、室內外機電設備工程等，預計今年底發包、明年12月可全區完工。

她說，期盼未來再利用活化，成為文化資產、環境教育、歷史與生活結合的文化生活場域，再現歷史風華。

木作匠師莊傳興透過文字表示，在修復工程中，施工按照傳統的工序、工法，大部分使用鑿刀、刨刀等工具，逐步細緻修復，盼保護歷史建築。