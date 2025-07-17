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推廣客語醫院典範 每周80客語友善門診辦競賽邀大家為傳承盡力

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市聯新國際醫院今舉辦「2025年客語認證研習營開訓典禮暨第一屆客家藝文競賽活動啟動儀式」。圖／聯新國際醫院提供
桃園市聯新國際醫院今舉辦「2025年客語認證研習營開訓典禮暨第一屆客家藝文競賽活動啟動儀式」。圖／聯新國際醫院提供

桃園市聯新國際醫院今舉辦「2025年客語認證研習營開訓典禮暨第一屆客家藝文競賽活動啟動儀式」，此次研習營吸引來自醫務部、護理部、醫技部、行政部、聯新國際醫療集團及聯新志工大隊等超過120位同仁報名參加，創下歷年新高，展現全院推動語言友善醫療的高度共識與行動力。

名譽院長廖文山指出，桃園市為全台客家人口最多的城市，有「客家第一庄」之稱，其中又以中壢與平鎮區為客家族群最為集中，約占全市4成。聯新國際醫院主要服務的對象來自中壢、平鎮，尤其是碰到長者時，透過熟悉的客語問診，不僅可降低就診焦慮，也有助病患理解病情與療程。目前院內每周提供80個客語友善門診，逾20位主治醫師具備客語能力，並設有客語廣播與客語志工服務櫃台，全方位打造語言友善的就醫環境。

客家委員會主委古秀妃表示，感謝聯新國際醫院長期致力於客語推廣，不僅員工客語認證率高，更展現對語言友善醫療的高度重視。院內醫師與護理人員主動使用病患熟悉的客語問診，有效提升醫病溝通品質，增強患者的安心感與信任感。對於聯新國際醫院能積極舉辦客語相關活動，並成立院內客家文化推廣委員會，具體展現醫療機構對在地文化的關懷與社會責任的實踐給予肯定。

桃園市客家局長范姜泰基則肯定聯新醫院落腳南桃園以來，深耕在地、成績亮眼，特別在客語推廣上展現高度行動力。他強調，透過制度化認證與實務應用，讓醫療現場突破語言隔閡，成為推動多元共融社會的典範。

院長許詩典表示，台灣現已邁入超高齡社會，醫師若能以患者熟悉的語言溝通，更有助於強化照護理解與療效。因此醫院也積極結合客家文化推廣，透過客家文化推廣委員會推動多項行動，包括與客家電視台合作推廣醫療知識、出版客語衛教手冊、聯合在地餐廳每月推出客家風味餐，及與平鎮區文化國小合辦夏令營醫院參訪，讓學童從小認識醫療與文化的連結，將文化根基向下扎根。

此外，下半年預計舉辦「客庄老照片展覽－客庄生活影像故事」，廣邀社區民眾提供老照片，共同尋找與收藏在地記憶，透過圖像重現昔日生活風貌，建構醫院與社區共同守護的文化平台。並於2026年舉辦第一屆客家藝文競賽，包含朗讀、歌唱和演講3大類，分設7個年齡組別，邀請桃竹竹苗地區的學生與民眾踴躍參與，讓客語文化透過活動傳承從醫療場域延伸至社區，更注入新世代能量。

桃園市聯新國際醫院今舉辦「2025年客語認證研習營開訓典禮暨第一屆客家藝文競賽活動啟動儀式」。圖／聯新國際醫院提供
桃園市聯新國際醫院今舉辦「2025年客語認證研習營開訓典禮暨第一屆客家藝文競賽活動啟動儀式」。圖／聯新國際醫院提供

醫師 語言 桃園 客語 客家文化

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