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2年前被消防員「公主抱」救命 她捐桃園340萬元救護車
2年前曾獲消防協助，在地熱心公益的李蓮花女士今上午慷慨捐贈一輛市值340萬元的高規格救護車，給桃園市消防局第二大隊新屋消防分隊。這份沉甸甸的溫暖善舉，不僅展現出對消防救護工作的肯定與支持，為地方居民生命安全添上一層堅實保障與安全。
回憶2年前，新屋分隊接獲一件救護通報，一位長者突感身體虛弱無力，急需送醫。救護同仁迅速抵達現場，發現患者無法自行行走，出勤同仁立即評估後決定以最安全的方式「公主抱」，協助從樓上搬運移動至擔架上，全程輕柔穩定，並持續與患者對話安撫情緒。
過程中，患者緊握著救護人員的手，感動的說，謝謝你們一路照顧，讓她覺得好安心，真的像自己的孩子一樣體貼。
第二大隊長簡慈彥說，新屋消防分隊長年肩負橫跨沿海農村、工業區與高齡社區的救護任務，年平均出勤量超過2100餘件，面對多元且逐年增加的急救需求，任務艱鉅且挑戰不斷。
此次由李蓮花所捐贈的新式救護車，不僅採用具高度辨識度與反光性的「巴騰堡格紋設計」，有效提升在道路上的能見度與行駛安全，進而強化整體勤務效率，更配備了現代化的急救設備，包括高效氧氣供應系統、多功能擔架床、抽吸器及電子生命監測儀等，實為一台標準高規格的行動急救室。
值得一提的是，車上同時搭載自動心肺復甦器（LUCAS）、自動給氧器（ALS）、12導程ZOLL心電圖監測儀等高階設備，能即時應對如OHCA（到院前心跳停止）、重大創傷、急產、新生兒急救等高度危急案件。這不僅能提升前線救護人員的處置效能，更大幅增進患者存活率與急救品質。
李蓮花的善舉，為第一線的急救工作注入強大動能，是對基層醫療體系最堅實的支持。這台救護車的加入，不僅象徵社會力量對消防人員的肯定，更實質守護了每一位市民的生命安全。
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