大溪大禧關聖帝君慶典遶境今舉行 部分道路管制至19日凌晨

桃園市今下午1時30分至2時許舉行城鎮韌性演習，適逢大溪區著名廟宇普濟堂慶祝關聖帝君誕辰慶典社團遶境及宗教民俗技藝「大溪大禧」活動，大溪警分局動員警力200餘名管制人車，疏散廟會社團、陣頭及進香人潮就近進入防空避難設施配合管制，演習過程圓滿落幕。

大溪警分局表示，城鎮韌性演習為全國性防空演習，台灣北、中、南及花東離島地區分區實施，大溪區普濟堂廟會於今明2天熱鬧舉行，適逢演習時間，警方為使演習過程圓滿及廟會活動能順利，期前先行協調遶境社團、陣頭配合實施演習及警方指揮，請社團、陣頭暫時停止遶境活動、人員就地掩護及疏散進入防空避難設施，待演習後繼續遶境。

本次警方期前協調與約制社團陣頭及疏散民眾演習過程圓滿順遂，大溪最繁忙的五叉路口防空警報發放後人車瞬間靜止，和平老街遊客也全部消失，就地疏散進入防空避難設施，至防空警報結束後，廟會活動也順利繼續進行，顯示「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」遶境活動與國家政策共同宣導難得的經驗。

警方也呼籲，廟會遶境活動為地方盛事，警方今上午10時起至19日凌晨2時（視狀況提早或延後)，於大溪老城區實施交通管制，請參加遶境民眾駕車或騎車應配合管制措施並接受執勤人員引導，欲進入管制區域參觀或參加活動民眾，請盡量搭乘大眾運輸，開車民眾請盡量停放月眉及大溪停車場，配合員警疏導，避免造成壅塞。