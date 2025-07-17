苗栗縣後龍大庄里16號道路改善工程今動土 預計年底完工

苗栗縣後龍鎮大庄里16號道路旁道路未完全開闢，形成交通瓶頸，經縣府爭取內政部國土管理署納入「生活圈道路交通系統建設計畫」獲補助經費約3480萬，鎮公所自籌約2670萬，今天舉行動土典禮，預計年底完工，將可串聯16號與20號都市計畫道路，建立完整路網，提供居民便利交通。

「後龍鎮大庄里16號道路旁危險瓶頸路口及路段改善計畫」包括新闢串聯後龍鎮都市計畫16號與20號道路的2段瓶頸路段，改善路段總長度為126.8公尺、寬度8公尺，為雙向道路，總經費約6151萬元，其中，中央補助約3480萬元，公所配合約2670萬元，工期150日曆天。

公所表示，工程位置於都市計畫區內，因道路未完全開闢，長期以來形成交通瓶頸，導致車輛會車不易，容易發生危險。該改善工程完工後，可串聯後龍都市計畫16號與20號道路，形塑完整的路網體系，提升周邊居民通行便利性。

鎮長謝清輝也強調，打通該路段後不僅能紓解交通，更具備防災、救災功能，有助於強化地方應變能力，希望施工單位在確保品質與安全前提下，能夠如期完工，提供居民便利的交通。