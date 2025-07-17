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公私協力轉型減碳 桃市府去年協助80家企業減碳健檢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政與市府團隊參訪葡萄王龍潭廠，收到廠方熱情接待。圖／經發局提供
張善政與市府團隊參訪葡萄王龍潭廠，收到廠方熱情接待。圖／經發局提供

桃園市長張善政今日率市府團隊參觀桃金企業獎－ESG環境永續獎的葡萄王生技公司龍潭廠，了解再生能源應用、循環經濟與低碳創能等面向的具體成果，並表示將持續以標竿企業為學習典範，協助更多在地廠商強化自主減碳與碳費應對能力，共同迎戰碳定價時代。

張善政強調，隨著碳盤查與碳費政策上路，市府持續透過「智慧產業學院」與工廠低碳化服務中心，提供企業健檢診斷、設備補助與碳管理輔導等服務。去年度已協助80家企業完成工廠節能減碳健檢，爭取中央智慧化與低碳化補助資源達2億500萬元，並協助35家企業進廠辦理低碳化輔導，補助18件設備改善計畫，總補助金額達485萬元，逐步實踐公私協力轉型減碳的政策目標。

張善政指出，葡萄王生技創立於1969年，龍潭廠2019年啟用即導入綠建築理念，為全台首家同時取得綠色工廠標章、清潔生產合格證書的生技工廠；廠區導入節能設計與智慧能源管理，強化即時監控與效率優化。2022年自建太陽能系統發電近48萬度、減碳288公噸，相當於約3.4萬棵樹的年吸碳量。

葡萄王透過資源循環強化永續效益，製程汙泥轉為沼氣發電，植物性殘渣製為飼料，回收率達98%，同時開發乳酸菌發酵濾液應用於康普茶、洗面乳等產品，提升副產物再利用價值。另設置水資源回收系統，並與學界合作研發微生物燃料電池模組，拓展低碳創能技術。

此外，公司也導入液態發酵技術培養真菌蛋白，具備快速產出、高營養與低碳特性，為本土創新食物科技應用，並獲國際永續與創新獎項肯定。

經濟發展局表示，「桃金企業獎」去年第一屆徵選以來，共有10家企業獲獎、15家企業入圍，都是ESG推動的領航者。今年市府將陸續推出系列宣傳，向社會各界分享企業永續實踐的亮點案例，鼓勵更多本市企業投入2050淨零轉型。第二屆「桃金企業獎」預計於明年徵件，歡迎企業踴躍參與、共同為桃園打造韌性低碳城市貢獻力量。

張善政仔細了解葡萄王這些年來低碳排的做法和成果。圖／經發局提供
張善政仔細了解葡萄王這些年來低碳排的做法和成果。圖／經發局提供
張善政率團隊參訪葡萄王龍潭廠。圖／經發局提供
張善政率團隊參訪葡萄王龍潭廠。圖／經發局提供

減碳 永續 桃園 張善政 低碳

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