三義木雕研習營邁入第18屆 主題「華實」蘊含生命蛻變之美

苗栗縣文化觀光局三義木雕館舉辦亞洲青年木雕藝術研習營今年已邁入第18屆，今天在木雕博物館舉辦記者會及薪傳儀式，縣府秘書長陳斌山、文觀局長林彥甫參加儀式，期盼將傳統木雕技藝傳承不輟，並開發新創意，豐富當代木雕的表現形式。

木雕館指出，研習營從2006年開始推出，分「當代具象木雕創作營」與「傳統木雕技藝薪傳營」兩大類組及兩梯次辦理，吸引大學院校藝術類科學生參加，也有木雕師二代、三代參加薪傳營，2018年並擴大為亞洲青年木雕藝術研習營。

文觀局表示，今年研習營主題「華實」，取自典籍中的「春華秋實」，既含生命蛻變的意象，又蘊藏成熟內斂之美，華（花）象徵初綻的絢爛與蛻變之始，如詩經中的「桃之夭夭，灼灼其華」；實（果實）代表成熟後的豐盈，如孟子「五穀熟而民人育」，暗喻修養與學問的圓滿。「華實」這二個字組合雅緻凝練，既承載木雕營成長蛻變的過程，也呼應人文藝術涵養的積累。雕刻刀下綻放的不僅是木紋的「華」彩，更是世代累積的匠心與智慧之「實」，華而後實，技而後藝，如春之花開，秋之果成，學員以雙手承續傳統，在歲月中雕琢出新的薪火與未來。

今年學員有來自馬來西亞的董永祥，還有就讀或畢業於台灣藝術大學、台北藝術大學、大葉大學、高雄大學、台南藝術大學、屏東大學等校共24名學員，在盛暑下的台灣木雕藝術之鄉三義，共同學習交流。其中，當代具象木雕創作營分為初階的「具象基礎班」及進階的「寫實研修班」，由台藝大教授楊北辰主持，聘請三義資深木雕名家張信裕、台藝大教師吳耀庭、新銳木雕藝術家潘煒中擔任教學，指導來自於台藝大、北藝大、台南藝大、高雄大學共12名學員。

傳統木雕技藝薪傳營今年依學員程度分為「傳統木雕班」與「鑿花進階班」，由國立高雄師範大學教師羅又睿擔任計畫主持人，並邀三義資深木雕名家陳德隆、台中大墩工藝師施惠閔，新竹市鑿花技術保存者蔡楊吉授課。