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山邊媽祖終迎來歷史一刻 7月27日舉辦建廟動土儀式
台灣年度宗教盛事的「粉紅超跑」進香活動，每年與白沙屯媽合轎出門的山邊媽終於要有自己的大廟了！苗栗縣山邊媽祖宮董事會覓地推動建廟多年，終於迎來動土時刻，廟方預定7月27日（周日）上午舉辦動土儀式，並歡迎十方信眾親臨山邊庄一起見證這歷史一刻。
山邊媽祖並無自已的廟宇，每年與白沙屯拱天宮媽祖徒步北港朝天宮進香活動返回村落後，都會舉行擲筊擇定新爐主，再由爐主迎回家中供奉。
山邊媽祖宮是從12年前開始籌建委員會建臨時廟，民國102年媽祖在臨時廟入火安座、107年選舉產生第一屆管理委員會、109年管理委員會完成購買媽祖建廟聖土地約1. 4公頃、今年1月取得財團法人寺廟登記、5月通過苗栗縣政府興辦事業核准並變更為特定事業目的用地（宗教），一步步努力與推進終於走到這動土的時刻。
山邊媽祖宮透過官網表示，山邊媽祖感謝十方信眾齊心同力下，終於迎來了動土時刻，這是一切之始，也是眾多媽祖信徒的殷殷期盼，更是董監事會一直以來的責任與努力目標。以十分誠摯的心邀請信眾於27日周日早上親臨山邊庄一起見證歷史一刻，因怕交通擁塞，請提早蒞臨。
另外，因場地有限，當天想參與提供福食給信眾的單位，請先打電話連絡，方便安排保留位置，若未經連絡的單位，當天將無法提供位置，福食攤位登記即日起至20日截止。
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