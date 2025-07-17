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今火神爺聖誕！桃園景福宮日據供奉至今 桃消虔誠參拜

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市消防局今參拜火德星君，團拜儀式莊嚴隆重，祈求出勤平安順利。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局今參拜火德星君，團拜儀式莊嚴隆重，祈求出勤平安順利。記者周嘉茹／翻攝

今為農曆六月二十三日火德星君聖誕，每逢此時，消防人員遵循傳統古禮祭拜，期能獲得神明庇佑。桃園市政府消防局今由第一大隊大隊長賴志忠率消防、義消一同參拜，祈求平安、遠離火災，並為執勤人員祈福，望執行各項勤務平安順遂。

火德星君為掌管火焰之神，桃園市的火德星君據傳在日據時代就供奉於桃園大廟景福宮，由消防義消人員祭拜至今，許多地區的火德星君都是景福宮火神金身另刻分身過火擲筊引回奉祀祭拜，日前來進香的台南麻豆義消分隊即是，義消們不辭勞苦前來參香，以期獲得神明庇佑，守護人民生命財產安全；桃園義消分隊更與麻豆義消分隊以兄弟隊相稱，藉由宗教信仰增進彼此情誼。

桃園分隊長張侃峯表示，透過參拜火德星君除祈求保佑打火弟兄救災平安，也提醒敬畏火的力量，民眾要學習正確用火觀念，降低火災的發生，這與現代消防的理念不謀而合。在此也提醒，夏季氣溫高、用電量大，更需重視居家與公共場所的防火措施，人人心存警覺、念念不忘安全，共同守護公共安全。

桃園市消防局今參拜火德星君，團拜儀式莊嚴隆重，祈求出勤平安順利。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局今參拜火德星君，團拜儀式莊嚴隆重，祈求出勤平安順利。記者周嘉茹／翻攝

神明 火災 桃園

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