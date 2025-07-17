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為省道簡體字嗆張善政「哪國人」翻車 鄉民女神道歉了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員黃瓊慧今天在臉書貼文，指市府銑鋪工程竟出現簡體字，對此，桃園市新聞處長羅楚東澄清，該路段為省道範圍，由交通部公路總局處理。圖／截自黃瓊慧臉書
桃園市議員黃瓊慧今天在臉書貼文，指市府銑鋪工程竟出現簡體字，對此，桃園市新聞處長羅楚東澄清，該路段為省道範圍，由交通部公路總局處理。圖／截自黃瓊慧臉書

桃園某超商周邊近日道路銑鋪工程出現簡體字，民進黨議員黃瓊慧昨將矛頭指向市府，還問「市長哪國人」，結果市府查證該路段是省道且為交通部管理，引發網路熱議；黃瓊慧今在臉書發文向市府道歉，強調以後會更謹慎處理，感謝各方批評指教。

黃瓊慧昨天臉書貼文指桃園市府不僅燈會用簡體字和「攝像頭」，連日常的銑鋪工程也要用簡體字，質疑「市長哪國人」；文章一出，隨即引起市府關注。新聞處長羅楚東嚴正駁斥該路段為省道，由公路總局中壢工務段管理，並指議員未查證即見獵心喜，按其邏輯應詢問「交通部長哪國人」或「行政院長哪國人」才對。

黃瓊慧貼文在網路引起熱議，不少網友留言坐看黃質疑交通部長或行政院長，黃則是更新貼文，補充「經詢問是中壢工務段管養的道路」，強調「監督力道不變，交通部也請別用簡體字，傻眼」等語。

黃瓊慧今天上午再發文承認疏失，向市府工務局致歉。她表示，一開始民眾貼出的時候只有照片及標示地點在某超商附近，沒有前往該處求證就認定是桃園市政府問題是她的疏失，為此向市府工務局致歉，「真的非常抱歉，以後會更謹慎處理」。

黃瓊慧表示原本的貼文不會刪除，以示負責，同時也呼籲公家機關單位公告字體不應使用簡體字，無論是中央或地方都一樣。

黃瓊慧說，該超商前的銑鋪工程經查詢是中壢工務段施工準備作業，是交通部管養道路，已反應給公路局，「我們是使用正體字的國家，公家機關也應以身作則，才不會讓民眾產生混淆，感謝各方批評指教」。

黃瓊慧 桃園 交通部長

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