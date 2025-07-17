新竹縣便利商店熄燈潮引熱議 已有11家關店…主因曝光

新竹縣近期多家便利商店陸續熄燈，引發民眾熱議，這些熄燈的商店多為違規營業超商，經新竹縣政府地政處查核，目前已清查65件，裁罰39件。其中，竹北市與湖口鄉各有8家違規成重災區，芎林鄉6家、竹東鎮5家亦名列其中。

便利商店的關閉讓許多居民措手不及，有民眾反映，便利商店不僅是購物場所，更已融入生活日常，突然關閉對社區生活造成衝擊。但鄉鎮長則認為，鋪設水泥鋪面、搭個鐵皮就能租出去，若裁罰沒有加大力道，恐怕會助漲農民違規使用農地。

新竹縣政府地政處表示，此次便利商店的關閉都是農地違章超商，去年起國土計畫盤點，加上公民意識抬頭、有民眾檢舉等，中央自去年起清查超商經營地點，比對農業部農地資源盤查結果平台系統，套疊若坐落在農地上超商店舖，屬違反土地使用管制規定，列冊交由各縣市清查，新竹縣已查處65件，裁罰39件，其中22家店累犯，已依法移送新竹地方檢察署偵辦。

便利超商依法辦理工商登記，並需符合土地使用分區管制規定，若違反將裁罰6萬到30萬。多數違規面積250平方公尺以下，依據區域計畫法裁罰基準，開出6萬元罰單，並限期改善。

地政處進一步指出，已有8家超商結束營業並撤場搬離，另有1家因未改善情況，被強制斷水斷電。後續縣府將持續清查，並要求業者恢復農地原始用途。此外，產發處也清查都市計畫內共有6家違規，3間已拆除。

竹北市民代表何宜芯指出，違建超商從一開始就違規，農地非供商業使用，卻能長期營業，顯示使用執照、水電接通與工商登記等審核程序，是否有確實把關，這反映的不是個案，而是制度性漏洞。

她呼籲地方加強土地使用審查、整合跨機關資料，防堵違法商用設施落地生根；並盼中央加速提出專案輔導合法化原則，讓符合條件的既有設施，有機會依循合法管道經營，避免影響居民生活。

新竹縣府地政處指出，內政部去年召開研商會議，決議專案輔導合法化原則，評估是否於符合安全性、公平性及合理性等原則下研議輔導機制，此機制仍研擬中，縣府未來將配合辦理。

據統計，此次違規業者多分布於竹北市與湖口鄉，分別有8家；芎林鄉6家，竹東鎮5家。縣府地政處強調，將依區域計畫法持續辦理會勘與查核，杜絕違規使用，確保土地資源有效利用。