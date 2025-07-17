竹北老市場變身文青風業績增3成 吸博碩二代返鄉接棒

新竹縣竹北市公所以「無印風」設計翻轉55年歷史的竹北傳統市場，改造86個鐵門式店鋪將招牌優化統一，營造文青氣息氛圍，成功讓過去人潮漸少的市場重拾人氣，也吸引年輕二、三代回流經營，業績平均成長3成，更成為年輕人打卡熱點。

竹北市長鄭朝方指出，全台傳統市場普遍面臨客源流失、客群斷層的挑戰。竹北也不例外，隨著核心家庭比例提高，許多年輕人傾向選擇距離近、時間彈性的大型生鮮賣場。但相較之下，傳統市場擁有人情味濃厚的互動環境、蔬果肉品新鮮，且長輩採買更為便利，這些都是無可取代的優勢。

鄭朝方表示，竹北市場建築形態特殊，位於國有學產地與民宅之間、覆蓋於鐵皮屋下，改造過程充滿挑戰。市公所團隊決定從最基礎的環境整潔與動線美化開始，將過去被視為劣勢的空間條件，轉化為焦點與文化魅力。除進行太子樓的修繕、通風優化與場域活化外，也廣發英雄帖，介接年輕創業者與二代創生者進駐太子樓廊道。

為提升整體市集形象，竹北市公所也著手攤招美化。由於市場由鐵門式店鋪與開放式攤位組成，首先針對86個鐵門式店鋪進行試點改造，以「無印風」設計語彙進行招牌統一與風格優化，營造出簡約、溫潤、帶有文青氣息的全新市場氛圍，成功吸引年輕人駐足採買。

「人潮就是錢潮！」鄭朝方說，改造帶來了實質成果，包含客人回流、增加年輕菜籃族等，攤商普遍反映業績平均成長3成。不少擁有博士、碩士學歷的年輕二、三代，看好竹北市場正釋放前所未有的能量與活力，紛紛選擇返鄉接棒，這也讓原本憂心後繼無人的第一代，放下心中大石、重燃希望。

鄭朝方提到，雖初期推動時曾遭遇部分攤商觀望甚至抗拒，但隨著市場面貌煥然一新，原本猶豫的攤商也紛紛表示後悔，主動爭取加入下一波的改造行列。鄭朝方一次又一次走進市場，與攤商並肩努力，讓更多人重新愛上這裡的溫度、風格與人情味。