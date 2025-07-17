桃園公保地解編規畫公園 居民有異見

桃園市政府因財政負擔沉重，部分公共設施用地保留數十年無法徵收，桃園區公二公園預定地為其一，由於該處閒置多年，市府地政局研議規畫全齡化遊憩設施、籃球場與停車場，力拚明年動工，但民眾認為美中不足，憂心停車場地點恐有交通疑慮。

桃園區公二公園預定地位於泰昌二街、泰昌三街之間街廓，占地1.95公頃，格局方正，但1979年畫設後，因產權複雜、地價高昂等問題，迄今尚有4成私地未能完全徵收，即便市府開放容積移轉，仍有地主不願參與。

市府通盤檢討全市未徵收公保地，今年初解編公二用地旁的市場用地與兒童遊樂場用地，改為住宅用地，再以市地重劃方式將公二的私有土地分配至此，以取得完整的公二基地。地政局近期密集與地方溝通，提出公園初步設計包括兒童遊憩沙池、籃球場、休憩廣場與綠地，及停車場。

不過，不少居民反映規畫缺少公廁、沙池難維護和步道太短，也有民眾認為，停車場規畫位置不佳，出入口鄰接泰昌二街僅8公尺寬，該處車禍頻傳，未來多了停車場恐使交通更加紊亂，建議改設鄰接16公尺寬的泰昌三街周邊。

地政局指出，規畫只是初步設計，也因為重劃經費有限，暫時無法做大型建設，地下停車場、運動中心與市民活動中心有待與其他局處溝通討論才能決定，目前力拚明年動工，目標2028年完成。