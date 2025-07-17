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桃捷綠線列車動態測試 北段拚明年底通車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園捷運綠線列車昨下午在高架橋上首次動態測試，市長張善政（中）體驗列車從G13站行駛至G14站，過程順利。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線列車昨下午在高架橋上首次動態測試，市長張善政（中）體驗列車從G13站行駛至G14站，過程順利。記者朱冠諭／攝影

桃園捷運綠線北段7站預計明年底通車，列車昨首度上高架橋動態測試，從G13站行駛至G14站過程順利。不過，近日傳出工程進度恐因號誌系統卡關，民代盼市府加強與德國西門子公司溝通，莫讓通車目標跳票。市長張善政昨說，會以將士用命的精神努力達標。

捷運綠線是桃園市第1條自辦捷運路線，預計明年底北段7站先通車，往返G15b蘆竹坑口站與G11桃園藝文特區站之間。首列列車去年底運抵台灣後，接續在北機廠測試軌低速行進及號誌系統測試，昨天下午首次駛上主線軌道進行動態測試，以時速20公里，緩慢從G13站行駛至G14站。

張善政也進入車廂體驗，肯定列車運行平穩，測試成果良好。張並提到，目前綠線有6列列車進行測試，足以因應初期營運需求，全線所需的20列列車預計年底到位，未來也將陸續「開箱」車站。

近期傳出工程進度受阻，尤其關鍵的號誌系統恐影響整體時程。張善政坦言，明年底通車的目標仍面臨諸多挑戰，工程團隊正逐項克服，相信在各界支持與期待下，工程團隊將「將士用命」，確保明年底G11站以北路段全數通車。

立委牛煦庭表示，綠線列車首度測試順利完成，後續盼市府達成明年底通車目標，也希望做好周邊銜接公車等其他大眾運輸工具，努力把運量衝起來，才有好的開頭，讓桃捷走出堅實的第一步。

議員許家睿說，距離綠線第1階段通車目標只剩1年，要在短時間內成功推動站體、捷運系統及號誌系統的整合實屬不易，希望捷工局與德國西門子公司加強溝通，莫讓提前通車的政策跳票。

捷工局指出，正式通車後，列車將以平均60至80公里的速度行駛，屆時從G13站搭到G14站時間僅需1至2分鐘；目前G13南竹中正北站（河底）、G14蘆竹中正北站車站屋頂板工程近完成，後續會配合機電系統測試時程持續管控各項工程，為明年通車目標努力。

桃園 捷運

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