大秘寶案外案 竹市華德福校園也挖出廢棄物

新竹市立棒球場工程爭議延燒，竹市府指控統包商巨佳營造大量回填拆除廢棄物，延伸調查時還發現，巨佳承攬的華德福實驗學校新建工程時，草皮下也疑掩埋非法廢棄物。市府指出，已開挖清除蒐證，預計9月開學前復原，並追究廠商責任與求償。

記者致電巨佳營造董事長詹朱淮手機詢問，截稿前未獲回應。

新竹市首創公辦公營華德福實驗學校去年8月完工啟用，總經費逾6億8719萬元，除幼兒園部分由中央補助4809萬元外，其餘經費皆由市府自籌。校舍包含國中、小與幼兒園教室、辦公室、專科教室和多功能活動學習中心，校園順應地形建造，主打與自然融合，打造像家的「微型城市」。

華德福實驗學校新建工程為巨佳營造承攬，與鬧得沸沸揚揚的新竹棒球場為同一施工廠商，新竹市工務處從新竹棒球場案延伸調查，進一步查核發現，華德福實驗學校新建工程草皮下方疑似有非法掩埋廢棄物。

新竹市工務處說明，今年2月在華德福實驗學校植樹時，現場人員即於草皮下方挖出多項廢棄物，包括磚塊、廢棄電線及木板等；市府6月進一步以電阻探測器檢測，發現地底疑似藏有大量異物。為釐清真相，7月實地開挖檢查，果然發現地底埋有廢棄物。

代理市長邱臣遠責成工務處、教育處、環保局與政風處會同校方盡速開挖清除、全程錄影，妥善保存物證與資料，並於9月開學前完成復原，保障學童就學安全。

市府表示，由於攸關學生學習安全，絕不容許劣質工程影響校園品質，已針對巨佳營造各項違法事證再依刑法、廢棄物清理法提出告發，並追究廠商責任與求償。