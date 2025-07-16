航空城開發關鍵期 張善政：最後一哩路要做的事有這些

桃園市地政、工務局今天在市政會議提出「桃園航空城計畫推動情形及成果」專題報告，市長張善政強調，今年是航空城開發計畫最關鍵的一年，多項重要基礎設施陸續完工，包括啟用的桃航三路、50公尺寬的航青路等主要幹道；但是在安置住宅、街廓及廠商建廠等方面仍具挑戰，須以最大的同理心與責任感，全力完成「最後一哩路」，協助居民順利安置與搬遷。

張善政張市長也責成地政局、都發局參考大園菓林里鄰里長集結拆遷戶，與建商合作自建住宅的成功經驗，促成更多合作案例，加速整體進程。區域發展部分，經發局要盤點已標出航空城優先產專區廠商，掌握廠商建廠進度，並視情況協助舉辦建廠動工典禮，營造航空城整體開發正面氛圍，吸引更多業者加速在航空城的設廠進度。

張善政強調，航空城不僅是大型開發計畫，更應結合文史教育功能，讓市民認識在地的歷史發展脈絡。他舉例航空城計畫區內的前空軍桃園基地設施群，預計7月底轉型為「桃園航空城博物館-05警戒區」，除了展出TF-104G戰機，也規畫一級陸軍上將周至柔文物展，並希望藉由安排各學校戶外教學或社團參訪，喚起國人歷史記憶與對土地的情感連結，同時呼應今年適逢抗戰勝利80周年的歷史意義。

地政局長蔡金鐘表示，桃園航空城計畫自2021年起啟動安置土地以來，截至今年7月，3287戶的安置戶中已有1027筆土地核發建照，其中488筆土地已動工，54戶已提出申請每坪3萬元的安置街廓重建協助金補助。在土地點交方面，全區3243筆中約有95%已完成交付，除通知未到場點交民眾，尚餘66筆將持續改善並與居民溝通，盡速完成後續程序。

至於安置住宅，蔡金鐘說明，目前共1411戶已於今年3月至7月間，陸續取得使用執照，並同步驗屋、繳款與所有權移轉等作業，市府也將持續督導承包商在確保安全及品質的前提下，加快施工進度，確保住戶如期入住；另在工廠安置部分，前五階段65家廠商已於3月開始陸續完成用地點交，預定年底啟動建廠；第六階段的18家廠商則預計年底前完成土地交付。

工務局長汪在宙補充，配合桃園航空城的整體開發計畫，工務局除了依期程陸續完成安置街廓周邊的重要路廊，也持續整理綠地，建置特色公園。其中，位於航空城區內公3用地的庄稼埤公園，於今年端午節舉辦「陸上鐵道龍舟」活動獲得熱烈回響，未來將規畫作為常態活動基地，並結合珍稀植物如寬葉毛氈苔的異地保育作業，打造生態與生活共融的水岸綠意環境，提升在地特色與居民參與度。

汪在宙指出，配合8月底登場的「桃園珍珠海岸國際音樂節」，工務局將加緊辦理航空城A11產專區4條聯外道路通車履勘與分段查驗作業，該區將於活動期間提供臨時停車及交通接駁使用，並預計於活動前全面通車，以強化區域交通運能。