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桃園道路驚見簡體字！綠議員嗆張善政卻翻車 公路局急修改

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局北區養護工程分局已請廠商修正。圖／公路局提供
交通部公路局北區養護工程分局已請廠商修正。圖／公路局提供

桃園市議員黃瓊慧今在臉書指出，桃園市府銑鋪工程出現簡體字，諷刺「市長哪國人？」，不料遭桃園市新聞處長羅楚東打臉，該道路為省道範圍，是由交通部公路局處理，應該問「交通部長哪國人」或是「行政院長哪國人？」

對此，公路局表示，協助交維廠商「誤用」套繪鋼板噴漆所致，已立即通知廠商修改，並告誡不得再使用。

黃瓊慧在臉書發文至初，桃園市府不僅燈會愛用簡體字及「攝像頭」這種用語，連日常的銑鋪工程也要用簡體字，呼籲公家機關單位公告字體別用簡體字。

但這番言論遭羅楚東打臉反諷，該路段為省道範圍，由交通部公路局中壢工務段執行刨鋪工程，目前已請公路局盡速修正；對於議員至今搞不清楚，市府也深感困擾，並稱若以議員邏輯，應該詢問「交通部長哪國人」或是「行政院長哪國人」才對，但這樣的政治操作有意義嗎？

對此，交通部公路局北區養護工程分局說明，為維護道路品質，北區養護工程分局中壢工務段預計於2025年7月辦理中壢區台31線路段路面刨鋪工程，廠商於進場施工前，會先行採用立面告示牌、文宣貼紙及地面上噴字等3種方式，預告警示用路人該路段即將施工。

北區養護工程分局表示，有關地面噴字(簡體字)部分，是協助交維廠商誤用套繪鋼鈑噴漆所致，已立即通知廠商修正，並告誡廠商不得再使用。

議員控桃園道路驚見簡體字，嗆市長哪國人，但該路段為省道，主管機關為交通部公路局。圖／截自黃瓊慧桃園觀察日記臉書
議員控桃園道路驚見簡體字，嗆市長哪國人，但該路段為省道，主管機關為交通部公路局。圖／截自黃瓊慧桃園觀察日記臉書

黃瓊慧 行政院 張善政 交通部長

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