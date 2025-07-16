澳洲跨黨派州議員團訪竹市 盼與台灣交流合作

澳洲跨黨派州議員團今天訪新竹市政府，澳洲維州參議員希斯（Renee Heath，另譯：席瑞妮）說，此行對台灣在科技創新上的卓越成果感到驚艷，盼未來能與台灣更多交流合作。

外交部日前發布新聞稿指出，澳洲維州希斯參議員、劉忠（Trung Luu，前譯：盧）參議員、布爾（Josh Bull，另譯：牛喬許）眾議員及南澳州泰福（Sam Telfer）眾議員所組成的跨黨派州議員訪問團於14日至19日訪台。

新竹市政府發布新聞稿表示，澳洲跨黨派州議員團今天到訪，代理市長邱臣遠、城銷處長林昱志、民政處長施淑婷、衛生局長陳厚全及文化局長王翔郁等人共同接待，雙方就城市外交、公共政策及多元領域進行交流。

邱臣遠會中指出，新竹市與維多利亞州都屬於科技重鎮，擁有豐沛的研發能量與優異的高等教育資源，雙方在產學合作、科研發展等領域具有高度互補性，盼未來有更多交流合作機會。

希斯會中表示，此次是她與代表團首次訪台，了解台灣智慧城市、智慧醫療等前瞻領域，除了對科技創新的卓越成果感到驚艷，也對台灣的熱情、美食文化及多元景點印象深刻。

希斯說，澳洲擁有豐富天然資源，特別是在能源產業方面，希望未來能與台灣展開更多互補性合作，盼透過此次交流，深化雙邊夥伴關係。