快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足爆霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒下令：最嚴厲處置教練

澳洲跨黨派州議員團訪竹市 盼與台灣交流合作

中央社／ 新竹市16日電

澳洲跨黨派州議員團今天訪新竹市政府，澳洲維州參議員希斯（Renee Heath，另譯：席瑞妮）說，此行對台灣在科技創新上的卓越成果感到驚艷，盼未來能與台灣更多交流合作。

外交部日前發布新聞稿指出，澳洲維州希斯參議員、劉忠（Trung Luu，前譯：盧）參議員、布爾（Josh Bull，另譯：牛喬許）眾議員及南澳州泰福（Sam Telfer）眾議員所組成的跨黨派州議員訪問團於14日至19日訪台。

新竹市政府發布新聞稿表示，澳洲跨黨派州議員團今天到訪，代理市長邱臣遠、城銷處長林昱志、民政處長施淑婷、衛生局長陳厚全及文化局長王翔郁等人共同接待，雙方就城市外交、公共政策及多元領域進行交流。

邱臣遠會中指出，新竹市與維多利亞州都屬於科技重鎮，擁有豐沛的研發能量與優異的高等教育資源，雙方在產學合作、科研發展等領域具有高度互補性，盼未來有更多交流合作機會。

希斯會中表示，此次是她與代表團首次訪台，了解台灣智慧城市、智慧醫療等前瞻領域，除了對科技創新的卓越成果感到驚艷，也對台灣的熱情、美食文化及多元景點印象深刻。

希斯說，澳洲擁有豐富天然資源，特別是在能源產業方面，希望未來能與台灣展開更多互補性合作，盼透過此次交流，深化雙邊夥伴關係。

議員 澳洲 新竹

延伸閱讀

澳洲影子國防部長籲做出承諾 共同致力台灣安全

台女想要免費遊港澳 香港機場「換票」助大陸人偷渡到澳洲

鹽水變魔法！澳洲創新技術：苦澀橄欖成「人氣美食」

「開戰挺哪方」 澳洲總理晤上海書記：支持台海維持現狀

相關新聞

邱春女贈復康巴士：完成妹妹心願 張善政感謝造福弱勢

桃園市民邱春女長期投入公益，2018年即捐贈2輛平頂復康巴士，今年再捐贈1輛市值約230萬元的高頂復康巴士。市長張善政今...

台31線施工提醒噴字有一半簡體字 民代批公告別用簡體字

桃園市中壢區民族路六段、台31高鐵南路路口，最近進行道路路面刨鋪施工，包商在路口旁噴上「進行路面銑鋪工程請勿停車下雨順延...

拉拉山水蜜桃總產值增5千萬元 張善政：辛苦培育成果

桃園市長張善政今天在市政會議表示，今年拉拉山水蜜桃豐收，原因是未受到天氣異常或颱風影響，產量比往年多兩成，產值也從去年近...

改善人車爭道 竹北福竹街人行步道成散步廊道

新竹縣竹北市福竹街人行步道原先老舊且斷裂，潛藏不少危險，竹北市民代表何宜芯在接獲民眾反應後，積極與竹北市長鄭朝方溝通協調，成功爭...

影／苗栗巨蛋主觀眾席更新座椅完成 比台北大巨蛋只少了「扶手」

苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張， 加上B1四面的伸...

桃園新觀旅局長上任 張善政期勉強化能見度

桃園市長張善政今日在市政會議主持新任觀光旅遊局局長陳靜芳宣誓就職，並表示觀光是城市形象的窗口，期勉新局長上任後持續整合產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。