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邱春女贈復康巴士：完成妹妹心願 張善政感謝造福弱勢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
邱春女（左3）贈復康巴士，在好友陪同下接受市長張善政表揚。記者鄭國樑／攝影
邱春女（左3）贈復康巴士，在好友陪同下接受市長張善政表揚。記者鄭國樑／攝影

桃園市民邱春女長期投入公益，2018年即捐贈2輛平頂復康巴士，今年再捐贈1輛市值約230萬元的高頂復康巴士。市長張善政今天在市政會議表揚她的愛心時，邱春女說這次是用胞妹邱英嬌的遺產購車，奉獻社會服務大眾，完成妹妹的心願。

張善政肯定邱春女延續胞妹愛心，造福弱勢，為桃園無障礙交通服務增添助力，胞妹一定對姊姊代她贈車感到欣慰。

邱春女在前市議員劉茂群和好友、市議員張碩芳等人陪同下接受市長表揚，她感謝好友促成，讓她得以完成胞妹遺願，代為捐贈復康巴士，嘉惠弱勢。

社會局指出，邱春女2018年捐贈的2輛復康巴士，是為了紀念妹妹邱英嬌，2輛車至今已分別行駛逾15萬、16萬公里，仍穩定營運服務社會。這次捐贈車輛為桃園市第208輛復康巴士，將用於汰換老舊復康巴士，投入北桃園區車隊營運，市府將妥善運用，協助更多行動不便的市民朋友走出家門、參與社會。

社會局說明，目前桃園市身心障礙人口已逾9萬人，中重度以上者約3萬人，去年復康巴士營運總趟次達39萬5355趟次，平均每月服務近3.3萬人次，年成長率達7.52%。今年度復康巴士車隊已擴增至200輛，較去年再增10輛，社會局秉持「不辜負每一分善心」的精神，持續強化車隊品質與服務效能，打造更無障礙、更具人情味的城市交通網絡。

社會局 桃園 巴士

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