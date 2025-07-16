苗栗公館紅棗紅了 它不是檳榔也是水果

台灣國產紅棗九成以上在苗栗縣公館鄉，一些民眾錯認它是檳榔，不知道也是水果可以鮮食，並製成紅棗，營養豐富被譽為台灣紅寶石，公館鄉農會今年加強力度外縣市行銷，進一步打響知名度。

公館紅棗紅了，逐漸進入盛產期，公館鄉農會7月19、20日在苗栗陶瓷農創園區，辦理紅棗節系列活動，縣長鍾東錦、議長李文斌，及農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊等人今天啟動，並發表紅棗主題繪本，希望扎根培養對紅棗的認識與喜愛。

公館鄉農會總幹事林幼詩說，公館鄉種植紅棗800多公頃，也是全台唯一集中大規模產地，產值超過2億元，與進口紅棗有明顯區隔，公館紅棗鮮果到製成紅棗干適宜，但過去農會到台北等都會區推廣行銷，有些人將紅棗誤為檳榔，甚至以為紅棗不能鮮食，因此去年到新竹縣竹北市，今年到寶山鄉、台中市烏日區農會行銷，讓更多人認識紅棗。今年並推出季節限定棗飯兜，紅棗雞腿排、紅棗控肉、紅棗牛腩3種主菜供挑選。