快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足爆霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒下令：最嚴厲處置教練

苗栗公館紅棗紅了 它不是檳榔也是水果

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館紅棗紅了，公館鄉農會7月19、20日在苗栗陶瓷農創園區，辦理紅棗節系列活動，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館紅棗紅了，公館鄉農會7月19、20日在苗栗陶瓷農創園區，辦理紅棗節系列活動，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影

台灣國產紅棗九成以上在苗栗縣公館鄉，一些民眾錯認它是檳榔，不知道也是水果可以鮮食，並製成紅棗，營養豐富被譽為台灣紅寶石，公館鄉農會今年加強力度外縣市行銷，進一步打響知名度。

公館紅棗紅了，逐漸進入盛產期，公館鄉農會7月19、20日在苗栗陶瓷農創園區，辦理紅棗節系列活動，縣長鍾東錦、議長李文斌，及農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊等人今天啟動，並發表紅棗主題繪本，希望扎根培養對紅棗的認識與喜愛。

公館鄉農會總幹事林幼詩說，公館鄉種植紅棗800多公頃，也是全台唯一集中大規模產地，產值超過2億元，與進口紅棗有明顯區隔，公館紅棗鮮果到製成紅棗干適宜，但過去農會到台北等都會區推廣行銷，有些人將紅棗誤為檳榔，甚至以為紅棗不能鮮食，因此去年到新竹縣竹北市，今年到寶山鄉、台中市烏日區農會行銷，讓更多人認識紅棗。今年並推出季節限定棗飯兜，紅棗雞腿排、紅棗控肉、紅棗牛腩3種主菜供挑選。

苗栗縣公館紅棗紅了，公館鄉農會7月19、20日在苗栗陶瓷農創園區，辦理紅棗節系列活動，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館紅棗紅了，公館鄉農會7月19、20日在苗栗陶瓷農創園區，辦理紅棗節系列活動，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影

農會 檳榔 李文斌

延伸閱讀

影／苗栗巨蛋主觀眾席更新座椅完成 比台北大巨蛋只少了「扶手」

苗栗捐血活動「有臂而來」 贈300隻烤雞秒殺

泰國同鄉在宿舍暴斃...移工合謀棄屍埋苗栗菜園 今判10月

苗栗婦急診室持利剪欲攻擊醫師 年輕護理師挺身出3秒制伏

相關新聞

邱春女贈復康巴士：完成妹妹心願 張善政感謝造福弱勢

桃園市民邱春女長期投入公益，2018年即捐贈2輛平頂復康巴士，今年再捐贈1輛市值約230萬元的高頂復康巴士。市長張善政今...

台31線施工提醒噴字有一半簡體字 民代批公告別用簡體字

桃園市中壢區民族路六段、台31高鐵南路路口，最近進行道路路面刨鋪施工，包商在路口旁噴上「進行路面銑鋪工程請勿停車下雨順延...

拉拉山水蜜桃總產值增5千萬元 張善政：辛苦培育成果

桃園市長張善政今天在市政會議表示，今年拉拉山水蜜桃豐收，原因是未受到天氣異常或颱風影響，產量比往年多兩成，產值也從去年近...

改善人車爭道 竹北福竹街人行步道成散步廊道

新竹縣竹北市福竹街人行步道原先老舊且斷裂，潛藏不少危險，竹北市民代表何宜芯在接獲民眾反應後，積極與竹北市長鄭朝方溝通協調，成功爭...

影／苗栗巨蛋主觀眾席更新座椅完成 比台北大巨蛋只少了「扶手」

苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張， 加上B1四面的伸...

桃園新觀旅局長上任 張善政期勉強化能見度

桃園市長張善政今日在市政會議主持新任觀光旅遊局局長陳靜芳宣誓就職，並表示觀光是城市形象的窗口，期勉新局長上任後持續整合產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。