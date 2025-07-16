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開箱！桃捷綠線首度動態測試 張善政：將士用命克服挑戰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線列車今天下午在高架橋上首次動態測試，市長張善政等人到場視察，列車一路從G13站行駛至G14站，過程順利。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線列車今天下午在高架橋上首次動態測試，市長張善政等人到場視察，列車一路從G13站行駛至G14站，過程順利。記者朱冠諭／攝影

桃園捷運綠線北段7站預計明年底通車，列車今天下午在高架橋上首次動態測試，一路從G13站行駛至G14站，過程順利。對於日前傳出因號誌系統工程卡關，第一階段通車時程恐有變數，市長張善政強調，雖面臨許多挑戰，但工程團隊將一關關克服困難，以將士用命的精神努力達成目標。

捷運綠線是桃園市第一條自辦捷運路線，預計明年底北段7站先通車，往返蘆竹坑口與桃園藝文園區之間。首列列車去年底運抵台灣後，接續在北機廠測試軌低速行進及號誌系統測試，今天則是首次駛向主線軌道進行動態測試，以時速20公里的速度，緩慢從G13站行駛至G14站。

張善政表示，幾個月前列車在北機廠進行靜態測試時，他向各界保證下半年列車將開上高架路段進行動態測試，今天不僅兌現承諾，現場體驗列車運行狀況也非常平穩，測試成果良好。

張善政說，目前綠線有6列列車到位，足以因應初期營運需求，全線需要的20列列車，預計今年底也將全數抵達並進行測試；除了今天首次曝光的G13南竹中正北站，市府預計10月底還會再開箱其他高架段車站，位在地下段的G11站也將在年底開放媒體參觀。

近期傳出工程進度受阻，尤其關鍵的號誌系統恐影響整體時程。 張善政坦言，明年底通車的目標仍面臨諸多挑戰，工程團隊正逐項克服，相信在各界支持與期待下，工程團隊將「將士用命」，確保明年底G11以北路段全數通車。

捷工局指出，正式通車後，列車將以平均60至80公里的速度行駛，屆時從G13站搭到G14站時間僅需1至2分鐘；目前G13、G14站車站裝修進度，屋頂板工程幾近完成，車站帷幕牆及地板墊層工程G13站較G14站略超前，皆按規畫期程施作，後續會配合機電系統測試時程持續管控，為明年通車目標努力。

立委牛煦庭表示，今天主線列車測試順利完成，後續除盼市府達成明年底通車目標，也希望可以在周邊銜接公車等其他大眾運輸工具，努力把運量衝起來，才有好的開頭，讓桃捷走出堅實的第一步。

桃園捷運綠線列車今天下午在高架橋上首次動態測試，市長張善政等人到場視察，列車一路從G13站行駛至G14站，過程順利。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線列車今天下午在高架橋上首次動態測試，市長張善政等人到場視察，列車一路從G13站行駛至G14站，過程順利。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線列車今天下午在高架橋上首次動態測試，市長張善政等人到場視察，列車一路從G13站行駛至G14站，過程順利。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線列車今天下午在高架橋上首次動態測試，市長張善政等人到場視察，列車一路從G13站行駛至G14站，過程順利。記者朱冠諭／攝影

張善政 團隊

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