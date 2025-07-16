台31線施工提醒噴字有一半簡體字 民代批公告別用簡體字
桃園市中壢區民族路六段、台31高鐵南路路口，最近進行道路路面刨鋪施工，包商在路口旁噴上「進行路面銑鋪工程請勿停車下雨順延」提醒字樣，被眼尖民眾發現12字有6個簡體字，PO網引發議論，市議員黃瓊慧今天在臉書表示，「公家機關單位公告字體，請別用簡體字」。
交通部公路局中壢工務段表示，台31線道旁該路口、行人穿越道前，該段發包進行刨鋪施工，未要求包商噴字，應該是包商為求施工順利，自行噴字好意提醒，現在接到民眾檢舉，立即要求包商今晚下班前更改修正字體。
台31線高鐵南路、中壢區民族路六段232號旁的行人穿越道前，道路刨鋪施工，並噴漆「進行路面銑鋪工程請勿停車下雨順延」12個字，黃瓊慧點出「進、銑、鋪、請、車、順」6字為簡體、並指「我們的文字工具是正體字，而不是殘體字」，請公家機關單位公告別用簡體字。
該路口提醒的簡體字PO網後，引起網友批評，黃瓊慧誤為是桃園市政府施工，PO文批評，市府養工處表示，噴字施工路段在台31省道，為中壢工務段進行刨鋪工程，非市政府工程，經反映中壢工務段答覆已請包商盡速修正。
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