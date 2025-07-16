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拉拉山水蜜桃總產值增5千萬元 張善政：辛苦培育成果

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園拉拉山水蜜桃今年產量增加兩成，圖為市長張善政日前參加水蜜桃之夜活動。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園拉拉山水蜜桃今年產量增加兩成，圖為市長張善政日前參加水蜜桃之夜活動。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今天在市政會議表示，今年拉拉山水蜜桃豐收，原因是未受到天氣異常或颱風影響，產量比往年多兩成，產值也從去年近2.4億元，提高為2.9億元，增加5千萬元，非常不容易，都是農友辛苦汗水培育的成果。

張善政說，市府去年還推出水蜜桃相關的飲料、冰品和零食，包括水蜜桃氣泡飲、聯名版乖乖、思樂冰等產品，都獲得熱烈迴響。今年與樂天桃猿攜手合作，在球場舉辦「水蜜桃趴」主題日，吸引不同的年齡層與族群，將拉拉山水蜜桃推廣給更多的消費者。

目前正值水蜜桃產季的中晚期，預計可供應到8月底，無論是送禮表心意，還是自己品嘗，拉拉山水蜜桃都是非常適合的選擇，也可以闔家上復興區拉拉山旅遊、選購水蜜桃。

水蜜桃 拉拉山 張善政

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