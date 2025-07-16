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改善人車爭道 竹北福竹街人行步道成散步廊道

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
近期進入驗收階段，成為安全、友善且注入美學的人行空間。圖／市民代表何宜芯提供
近期進入驗收階段，成為安全、友善且注入美學的人行空間。圖／市民代表何宜芯提供

新竹縣竹北市福竹街人行步道原先老舊且斷裂，潛藏不少危險，竹北市民代表何宜芯在接獲民眾反應後，積極與市公所溝通協調，成功爭取將原有步道延伸，工程總經費約322萬元，近期進入驗收階段，成為安全、友善且注入美學的人行空間。

何宜芯表示，福竹街人行步道不夠完善、路線斷裂，常常人車爭道。因應民眾建議並與竹北市公所討論後，不只將步道延伸，更規畫人車分流。謝謝竹北市公所除推動外，也考量到無障礙動線及道路品質，打造更友善的通行環境。」此外里長們也在規畫初期積極提供建議，讓整體設計更貼近民眾需求。

福德里長曾文忠指出，以前長輩和學生常被迫走在馬路上，十分危險，垃圾也會堆置在旁邊，藉由人行步道的改善，不只提升市民安全，也讓市容更整潔。

竹義里長徐明兆表示，從福竹街新設的人行步道銜接至鐵路涵洞前的無障礙通道，延伸到涵洞內的綠底人行道至竹義街周邊，大幅改善了公13公園(竹義街福竹街口)周邊的行人安全，避免人車爭道。

竹北市長鄭朝方補充，竹北市公所在日前完成博愛橋旁的福竹街河道、側邊人行步道延伸與翻修工程。步道由原本130.5公尺延長至177.5公尺，並增設一座無障礙斜坡道，而因為人行道變寬，其中卡著一個電表及控制箱，公所也努力向縣府與台電協調將它移走。

此外，完成1162平方公尺的道路刨鋪，並於涵洞兩側新設綠底標線人行道。讓整體步行動線更加安全順暢，改善緊臨豆子埔溪的人行空間景觀。

竹北市民代表何宜芯在接獲民眾反應後，積極與市公所溝通協調，成功爭取將原有步道延伸。圖／市民代表何宜芯提供
竹北市民代表何宜芯在接獲民眾反應後，積極與市公所溝通協調，成功爭取將原有步道延伸。圖／市民代表何宜芯提供
因應民眾建議並與竹北市公所討論後，不只將步道延伸，更規畫人車分流。圖／市民代表何宜芯提供
因應民眾建議並與竹北市公所討論後，不只將步道延伸，更規畫人車分流。圖／市民代表何宜芯提供

竹北 北市 人行道

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