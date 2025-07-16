影／苗栗巨蛋主觀眾席更新座椅完成 比台北大巨蛋只少了「扶手」

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聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影

苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張， 加上B1四面的伸縮椅，可提供多達7500人進場；縣府強調，苗栗巨蛋是全國少見可容納逾7千人的大型場館，且營運有績效。縣長鍾東錦上午率員視察座椅更新的成果並實際體驗，強調場館座椅的舒適度很重要，改善後有助於提升觀賞節目或體育賽事的品質。

縣府教育處指出，巨蛋體育館在民國90年完工啟用至今已逾24年，長年使用導致座椅及地坪嚴重老化破損，縣府規畫改善工程，獲體育署核定補助1900萬元，縣府自籌約875萬元，主要工程包括汰換主場觀眾席6125張座椅，全面採用與台北大巨蛋相同的日本知名座椅品牌推出的最新款座椅，座椅設計不僅舒適，符合人體工學並具高耐久性，展現苗栗巨蛋現代化與國際化的新風貌。

這次同時新設無障礙觀賞空間區40席，營造更友善包容的觀賽環境；考量觀眾安全，特別針對觀眾區5283平方公尺的地面重漆，提升場地整體安全與視覺質感，全館B1、B2現有停車位共430格。

鍾東錦表示，他發現巨蛋體育館座椅設施老舊，去年要求教育處設法爭取補助並改善，場館的座椅很重要，如觀眾坐得不舒服，容易四處走動，甚至影響場內的表演或比賽，如今改善完成可提升苗栗巨蛋的品質。

教育處表示，這次改善座椅，原本想使用與台北大巨蛋同款座椅，但座椅較大，會因此減少3000多個座位，且依現有消防法規也不利緊急疏散，因此選用目前的款式，與大巨蛋座椅相比，主要是少了兩張座椅中間的扶手。

此外，巨蛋B1伸縮椅共有4側，3年前已更新兩側1072張座椅，另外322張保留原有座椅，日後再爭取經費改善。苗栗巨蛋在六都之外，是國內營運績效最好的綜合體育館，除了表演、賽事，其他空檔時間會出租民間辦展售等商業活動，增加收入並減少縣府維護管理開支。

苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125個，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125個，縣長鍾東錦上午視察成果。記者胡蓬生／攝影

體育館 鍾東錦 觀眾 大巨蛋

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