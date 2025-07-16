桃園新觀旅局長上任 張善政期勉強化能見度

桃園市長張善政今日在市政會議主持新任觀光旅遊局局長陳靜芳宣誓就職，並表示觀光是城市形象的窗口，期勉新局長上任後持續整合產官學資源，強化桃園觀光動能，提升城市能見度與競爭力，帶領團隊再創高峰。

張善政指出，陳靜芳公務資歷豐富，歷任桃園市經發局副局長、新北市觀旅局專門委員、科長，早年在桃園縣觀光行銷局服務，熟稔桃園觀光業務，她在新北市府服務期間，主導多項具代表的觀光活動，包括新北歡樂耶誕城、猴硐貓村行銷及開發淡蘭古道，有「淡蘭古道之母」美譽，策展與行銷能力深獲肯定。

張善政也特別感謝觀旅局副局長王麗娟，稱讚先前她臨危受命表現出色，議會總質詢期間，展現專業應對能力，還持續推動多項跨域亮點計畫，使各項業務穩健推進，積極打造友善旅遊環境。