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「我們曾經在這裡」台13線苗栗市環島旅行者熱門留言牆
台13線苗栗市南勢里一面水泥牆刻畫3、40則徒步、騎車環島留言，「破風要環島」、「好累想回家」等，地方創生工作者陳建成意外發現，見證「我們曾經在這裡」的壯遊經驗。
陳建成發起懂栗嗨「洗垢藝」系列創作，在苗栗市田寮圳水泥牆面上，運用高壓水槍沖洗牆垢生成圖樣，日前他途經台13線南勢里路段，南下車道旁約40公尺、4公尺高的水泥駁坎，成了環島旅行者熱門留言牆，與洗垢藝有異曲同工之妙。
牆面可以辨識最早的留言是去年6月間，今年有越來越多的趨勢，有3、40者留言，有留言2025年7月5日不要有世界末日，破風要環島順利，好累想回家等，陳建成認為像是旅行中留下的小小記號，也像是對時間說的一句話「我們曾經在這裡」。
他說，環島留言牆灰塵蓋過又被新增，有些字跡已經模糊，但正是這些重疊的筆跡，讓牆面變成了一種集體記憶的拼貼，沒有人刻意策劃，也沒有人主導它該變成什麼模樣，靜靜地累積著走過的痕跡。
陳建成認為多數人很少注意身邊這樣的牆，但貼近生活，有些人更是有自己的參與，沒有設計，也沒有修飾，也讓人好奇曾經留下字跡的環島行者，於字跡消失前，會再來看到嗎？或是這些字跡，一棒接一棒的，鼓勵徒步環島人們。
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