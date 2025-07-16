道路驚見簡體字！黃瓊慧批市長哪國人 市府：那是省道

桃園市議員黃瓊慧今天在臉書貼文，指市府銑鋪工程竟出現簡體字，諷刺「市長哪國人？」對此，桃園市新聞處長羅楚東澄清，該路段為省道範圍，由交通部公路總局處理，反諷「議員至今搞不清楚，市府也深感困擾。」

黃瓊慧今在臉書表示，桃市府不僅燈會愛用簡體字及「攝像頭」這種用語，連某超商前的路段進行日常銑鋪工程也要用簡體，批評「市長哪國人？公家機關單位公告字體請別用簡體字可以嗎。」

對此，羅楚東澄清，該路段為省道範圍，並由交通部公路總局中壢工務段執行刨鋪工程，目前已請公路總局盡速修正。

羅楚東指出，議員未查證即見獵心喜，於臉書反諷「市長哪國人」？若以議員邏輯，應該詢問「交通部長哪國人」或是「行政院長哪國人」才對，但這樣的政治操作有意義嗎？

羅楚東強調，道路有省道和縣道權責劃分，議員至今搞不清楚，市府也深感困擾。與其成天質疑自己的同胞是哪國人，不如先弄清楚道路權責；還是建議特定民代，把議員當側翼做，真的不是從政的長久之計。