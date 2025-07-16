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大溪普濟堂百年遶境明天強碰桃園城鎮韌性演習讓步 陣頭人車縮減避難

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園普濟堂關聖帝君誕辰遶境明天中午「強碰」城鎮韌性演習，陣頭讓步遶境信眾減少，演習時間陣頭人車暫停和避難。圖／大溪警方提供
桃園普濟堂關聖帝君誕辰遶境明天中午「強碰」城鎮韌性演習，陣頭讓步遶境信眾減少，演習時間陣頭人車暫停和避難。圖／大溪警方提供

桃園市著名大溪區普濟堂慶祝關聖帝君1866年誕辰遶境慶典明天（17日）中午展開，「強碰」桃園城鎮韌性演習，大溪警分局長徐章哲今天上午表示，警方與普濟堂、陣頭溝通，為避免陣頭人車影響演習防空避難，明天遶境陣頭出發信眾從2000多人、縮減為200多人，警方派員強制執行管制依規定避難。

登錄桃園市無形文化資產的「普濟堂關聖帝君聖誕暨遶慶典」傳承一百多年，是桃園非常重要文化慶典，每年農曆6月24日關聖帝君聖誕辰舉辦遶境慶典，陣頭齊聚遶境盛事，自明天中午12時30分出發老城區遶境，剛好下午1時30分至2時，桃園實施城鎮韌性演習，廟方讓步配合演習。

實施城鎮韌性演習依規定「車暫停、人避難」，市警局代理局長陳武康表示，演習視同作戰，依規定商家任何活動一律依演習到防空避難處所，警方將強制執行普濟堂遶境陣頭人、車就近避難掩護，違者將依民防法規定處3至15萬元罰款。

徐章哲表示，普濟堂遶境慶典自明天12時30分出發，原先預定13個陣頭2000多人參加，為免陣頭隊伍龐大影響防空避難，經與廟方、陣頭溝通，出發遶境縮減為6個陣頭200多人展開，並在下午1時30分前就近避難，演習過後，全部陣頭人、車加入遶境慶典，市警局支援警力下，警方全程派員管制走動。

桃園普濟堂關聖帝君誕辰遶境明天中午「強碰」城鎮韌性演習，陣頭讓步遶境信眾減少，演習時間陣頭人車暫停和避難。圖／大溪警方提供
桃園普濟堂關聖帝君誕辰遶境明天中午「強碰」城鎮韌性演習，陣頭讓步遶境信眾減少，演習時間陣頭人車暫停和避難。圖／大溪警方提供

遶境 城鎮韌性演習

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