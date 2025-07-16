快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

苗栗捐血活動「有臂而來」 贈300隻烤雞秒殺

中央社／ 苗栗縣16日電
苗栗捐血站7月16日有一場「有臂而來」捐血活動，捐血送烤雞，限量300隻。記者范榮達／攝影
苗栗捐血站7月16日有一場「有臂而來」捐血活動，捐血送烤雞，限量300隻。記者范榮達／攝影

颱風過後全台血液庫存量降低，富邦慈善基金會在苗栗市結合在地企業舉辦「有臂而來」捐血送烤雞活動，提供300隻烤雞不到30分鐘秒殺，捐血民眾笑稱「剛好吃烤雞補一補」。

富邦慈善基金會、台北富邦銀行攜手苗栗縣政府、縣議會、苗栗市公所及地方企業共同贊助舉辦「有臂而來」公益捐血活動，提供限量300隻烤全雞送給捐血民眾，今天一早，現烤的桶仔雞在苗栗捐血站前準備就緒「開烤」，吸引民眾大排長龍。

台北富邦銀行資深經理關大信指出，上週丹娜絲颱風重創南台灣，透過台灣血液基金會得知，全台血庫存量受到影響，因此以創意送烤雞方式，希望鼓勵民眾慷慨挽袖捐血。

關大信指出，「有臂而來」捐血活動，民眾捐血250cc就可獲得1隻烤全雞，現場共準備300隻烤雞，短短30分鐘就被秒殺，為了方便捐血民眾領取，現場由專門的烤雞業者，從上午到下午各分別有2個時段現領，此外，也可以先拿禮卷，日後再前往家樂福量販店領取烤雞。

現場陳姓捐血民眾表示，原本就有捐血習慣，捐血次數已逾百次，以往大多是餅乾、鮮奶和麵包等營養品，這次拿到烤雞還是頭一遭，他打趣說「正好可以回家補一補」；而排在第1搶頭香的劉姓男子表示，上午8時不到就和家人前往排隊，捐血可以救人一命，還拿到2隻烤雞回家，真的「很值得」。

苗栗縣議會議長李文斌、苗栗市長余文忠也到現場感謝參與民眾，期盼藉由公益活動，鼓勵更多人一起加入捐血行列。

新竹捐血中心表示，桃竹苗地區1天平均需捐入1000袋愛心血液，才足夠桃竹苗地區醫院用血，上週丹娜絲颱風來襲，造成達成率不足9成，這2天逐漸回穩，目前血液庫存雖達7天安全庫存左右，但在中、南部地區，因受風災影響很大，庫存量偏低，目前全省尤以A型血及O型血偏低，呼籲大眾踴躍捐血。

捐血中心 庫存 丹娜絲颱風

延伸閱讀

泰國同鄉在宿舍暴斃...移工合謀棄屍埋苗栗菜園 今判10月

世界廚藝大賽「特金獎」苗栗獅潭吃得到 一家三口揚名馬來西亞

學生考駕照暑假旺季 苗栗市公所新設機車考照練習場「未演先轟動」

全台捐血站存血短缺 苗栗捐血站16日限定來捐血就送烤雞

相關新聞

改善人車爭道 竹北福竹街人行步道成散步廊道

新竹縣竹北市福竹街人行步道原先老舊且斷裂，潛藏不少危險，竹北市民代表何宜芯在接獲民眾反應後，積極與市公所溝通協調，成功爭...

影／苗栗巨蛋主觀眾席更新座椅完成 比台北大巨蛋只少了「扶手」

苗栗巨蛋體育館啟用近25年，一樓主觀眾席座椅老舊，縣府爭取2700多萬元經費全面更新座椅共6125張， 加上B1四面的伸...

桃園新觀旅局長上任 張善政期勉強化能見度

桃園市長張善政今日在市政會議主持新任觀光旅遊局局長陳靜芳宣誓就職，並表示觀光是城市形象的窗口，期勉新局長上任後持續整合產...

「我們曾經在這裡」台13線苗栗市環島旅行者熱門留言牆

台13線苗栗市南勢里一面水泥牆刻畫3、40則徒步、騎車環島留言，「破風要環島」、「好累想回家」等，地方創生工作者陳建成意...

道路驚見簡體字！黃瓊慧批市長哪國人 市府：那是省道

桃園市議員黃瓊慧今天在臉書貼文，指市府銑鋪工程竟出現簡體字，諷刺「市長哪國人？」對此，桃園市新聞處長羅楚東澄清，該路段為...

護空品 桃市公告第4波智慧監控高汙染產業含半導體光電

桃園市長張善政今天在市政會議指出，近日參加幾場區政座談會，很多里長都反映對某些區域的空氣品質感到憂慮，他跟里長們強調，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。