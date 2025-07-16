苗栗捐血活動「有臂而來」 贈300隻烤雞秒殺

颱風過後全台血液庫存量降低，富邦慈善基金會在苗栗市結合在地企業舉辦「有臂而來」捐血送烤雞活動，提供300隻烤雞不到30分鐘秒殺，捐血民眾笑稱「剛好吃烤雞補一補」。

富邦慈善基金會、台北富邦銀行攜手苗栗縣政府、縣議會、苗栗市公所及地方企業共同贊助舉辦「有臂而來」公益捐血活動，提供限量300隻烤全雞送給捐血民眾，今天一早，現烤的桶仔雞在苗栗捐血站前準備就緒「開烤」，吸引民眾大排長龍。

台北富邦銀行資深經理關大信指出，上週丹娜絲颱風重創南台灣，透過台灣血液基金會得知，全台血庫存量受到影響，因此以創意送烤雞方式，希望鼓勵民眾慷慨挽袖捐血。

關大信指出，「有臂而來」捐血活動，民眾捐血250cc就可獲得1隻烤全雞，現場共準備300隻烤雞，短短30分鐘就被秒殺，為了方便捐血民眾領取，現場由專門的烤雞業者，從上午到下午各分別有2個時段現領，此外，也可以先拿禮卷，日後再前往家樂福量販店領取烤雞。

現場陳姓捐血民眾表示，原本就有捐血習慣，捐血次數已逾百次，以往大多是餅乾、鮮奶和麵包等營養品，這次拿到烤雞還是頭一遭，他打趣說「正好可以回家補一補」；而排在第1搶頭香的劉姓男子表示，上午8時不到就和家人前往排隊，捐血可以救人一命，還拿到2隻烤雞回家，真的「很值得」。

苗栗縣議會議長李文斌、苗栗市長余文忠也到現場感謝參與民眾，期盼藉由公益活動，鼓勵更多人一起加入捐血行列。

新竹捐血中心表示，桃竹苗地區1天平均需捐入1000袋愛心血液，才足夠桃竹苗地區醫院用血，上週丹娜絲颱風來襲，造成達成率不足9成，這2天逐漸回穩，目前血液庫存雖達7天安全庫存左右，但在中、南部地區，因受風災影響很大，庫存量偏低，目前全省尤以A型血及O型血偏低，呼籲大眾踴躍捐血。