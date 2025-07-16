護空品 桃市公告第4波智慧監控高汙染產業含半導體光電

桃園市長張善政今天在市政會議指出，近日參加幾場區政座談會，很多里長都反映對某些區域的空氣品質感到憂慮，他跟里長們強調，兩年多前如火如荼推動低劑量肺癌篩檢電腦斷層掃瞄（LDCT），主因之一就是知道大家顧慮空氣品質影響健康，雖然有小績效，但要正本清源，空氣品質必須變更好。

張善政表示，他在區政座談上說明，一定會從更源頭維護空氣品質，前一陣子中央大學大氣系的教授訪問市府，他也邀請中大和環保局合作，提供長期監控空品的合作計畫，市府與學術單位合作，建立長期、客觀、穩定的監控機制，現在已經在進行。

除了與學術界合作，張善政說市府要更加強掌控產業廢氣排放標準，包括昨天已公告第四階段監控產業類別，有半導體、汽車製造、光電材料零組件三種產業，有58家納管，會以長期穩定、智慧物聯網科技監控這些產業的廢氣排放，尤其是PM2.5（細懸浮微粒）、揮發性有機物；58家納管後，桃園高汙染產業納管監控已達9成。

納管的廠商必須安裝設備全時間監控，所有監控數據會不間斷回傳給環保局，接受24小時的監控，一旦數據異常，稽查人員第一時間就能抵達工廠，協助業者了解出什麼問題，即時掌控和改善，把對環境的影響衝擊降到最低。業者安裝監控設後，必須接受1周168小時不間斷測試，以後不能再以設備不穩定為藉口，蓄意關閉設，絕不容許這樣做，這是市政基礎建設，藉此維護空氣品質，並且和過去的空品數據，特別是PM2.5的數據比較，了解現在做的努力是否改善空氣品質。

張善政說明，這些年的努力，桃園的空氣品質已逐年改善。像是大家最關注的、與肺腺癌相關的PM2.5濃度，已從2017年的17.5μg／m³（微克／立方公尺），降至去年的12.2μg／m³，降了三分之一，雖然降幅高，但是和國際空氣品質好的大城市比較，還要繼續努力。不論是前端的減少汙染源，到後端的擴大肺癌篩檢，市府會持續努力，讓桃園成為一座發展與環境並重的城市。