新竹棒球場同廠商！華德福校園草皮下也挖出廢物 市府蒐證究責

新竹市政府就新竹棒球場案指控巨佳營造大量回填拆除廢棄物，延伸調查時發現，同一施工廠商所承攬的華德福實驗學校新建工程時，草皮下方也疑似有非法掩埋廢棄物情形，市府已開挖清除蒐證，預計9月開學前完成復原，並追究廠商責任與求償。

新竹市首創公辦公營華德福實驗學校去年8月完工啟用，校舍總經費超過6億8719萬元，除幼兒園部分由中央補助4809萬元外，其餘經費皆由市府自籌， 學校占地超過2萬6000平方公尺，包含「多功能活動學習中心」、「普通教室及辦公室」和「專科教室」。主要建築以及豐富多元的戶外環境，呈現出校園空間呼應著重視生命發展、與自然和諧共存的華德福精神。

新竹市工務處指出，華德福實驗學校新建工程涵蓋幼兒園、國小、國中多個年齡段、豐富多元、自然人文的教學活動場地及空間，校園整體規畫順應地形建造、與自然融合，包含國中、小與幼兒園校舍，如流線型的建築風貌，橢圓形的街屋設計，把教室打造成像家的「微型城市」，讓不同年級的孩子保有各自的空間，但又能穿梭互動。

不過隨著新竹棒球場延伸調查，近期工務處在查核同一施工廠商所承攬的華德福實驗學校新建工程時，發現草皮下方疑似有非法掩埋廢棄物情形，市府強調，由於攸關學生學習安全，絕不容許劣質工程影響校園品質。

新竹市工務處說明，今年2月在華德福實驗學校植樹作業時，現場人員即於草皮下方挖出多項廢棄物，包括磚塊、廢棄電線及木板等物品；隨後於6月，市府進一步運用電阻探測器檢測，發現地底疑似藏有大量異物。為釐清真相，市府於7月實地開挖檢查，果然發現地底埋有廢棄物。