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桃園公保地解編換大公園 居民對市府規畫有「異」見

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市桃園區公二公園將透過市地重劃方式取得完整用地，初步規畫設計出爐，但民眾認為美中不足，應該加強。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區公二公園將透過市地重劃方式取得完整用地，初步規畫設計出爐，但民眾認為美中不足，應該加強。記者陳俊智／攝影

桃園市政府因財政負擔沉重，部分公共設施用地保留數十年無法徵收，土地閒置影響地方發展；占地近2公頃的公二用地近來透過重劃解套，地政局以規畫全齡化遊憩設施、籃球場與停車場，力拚明年動工，但民眾認為美中不足，指設計恐有交通隱憂。

桃園區公二公園預定地位於泰昌二街、泰昌三街之間街廓，占地1.95公頃，格局方正，但1979年畫設後，因產權複雜、地價高昂等問題，遲至今日尚有4成私地未能完全徵收，即便市府開放容積移轉，仍有地主不願參與。

市府通盤檢討全市未徵收公保地，今年初解編公二用地旁的市場用地與兒童遊樂場用地，改為住宅用地，再將公二的私有土地分配至此，以取得完整的公二基地。

地政局近期密集與地方溝通，公園初步設計也曝光，設施包括兒童遊憩沙池、籃球場、休憩廣場與綠地，還有可容納近百輛的停車場，但居民仍有意見，除了缺少公廁、沙池難維護和步道太短，土地公遷建此處也紛兩派，更盼能設國民運動中心。

有民眾指出，目前停車場規畫位置不佳，出入口鄰接泰昌二街僅8米寬，該處原本就頻傳車禍，未來多了停車場恐使交通更加紊亂，建議改設鄰接16米寬的泰昌三街周邊；另外，由於地政局在公園周邊也設路邊停車場，也有民眾建議取消，避免小孩從車縫鑽出闖進車道，釀成憾事。

地政局表示，規畫只是初步設計，也因為重劃經費有限，暫時無法做大型建設，地下停車場、運動中心與市民活動中心有帶與其他局處溝通討論才能決定，目前力拚明年動工，目標2028年完成。

桃園市桃園區公二公園將透過市地重劃方式取得完整用地，初步規畫設計出爐，但民眾認為美中不足，應該加強。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區公二公園將透過市地重劃方式取得完整用地，初步規畫設計出爐，但民眾認為美中不足，應該加強。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區公二公園將透過市地重劃方式取得完整用地，初步規畫設計出爐，但民眾認為美中不足，應該加強。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區公二公園將透過市地重劃方式取得完整用地，初步規畫設計出爐，但民眾認為美中不足，應該加強。記者陳俊智／攝影

溝通 停車場

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