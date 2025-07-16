快訊

窮到滿手日幣！日圓狂殺貶破149 換匯見0.2005再刷新低

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

聽新聞
0:00 / 0:00

苗9線辦理重新刨鋪改善工程 即日起至18日大山路段管制交通

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為配合「後龍鎮苗9線路面改善工程」，即日起至18日辦理大山路段路面刨鋪施工作業，期間開放雙向單車道通行，請民眾行經該路段配合現場人員指揮，並小心行駛。圖／苗栗縣政府提供
為配合「後龍鎮苗9線路面改善工程」，即日起至18日辦理大山路段路面刨鋪施工作業，期間開放雙向單車道通行，請民眾行經該路段配合現場人員指揮，並小心行駛。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣道苗9線因長期使用，多處路面出現損壞狀況，經提報中央納入提升道路品質建設計畫，獲得補助、總經費2270萬，將重新刨鋪改善，即日起在大山路段有路面刨鋪作業，實施道路交通管制，請用路人注意改道行駛。

縣府交通工務處表示，苗9線是後龍鎮連接苗栗市以及銜接其他道路通往竹南、頭份地區交通要道。起點位於苗14線路口，除了可穿越台1線，道路更沿著談文車站至後龍車站間的海線鐵路前行，途中經過五福大橋、海寶國小、大山國小，後至後龍市區在通往鄰近鄉鎮市。

因既有道路路面老化及多處嚴重破損、龜裂、坑洞，甚至修補後又再次出現凹洞損毀，道路相當不美觀也影響交通安全。改善工程範圍從苗9線5.3公里至6.9公里、7公里至9.5公里路面，原定6月份可完工，但因日前連續天候不佳因素，導致工期展延。

為配合「後龍鎮苗9線5K+300-6K+900及7K+000-9K+500路面改善工程」，即日起至18日辦理大山路段路面刨鋪施工作業，期間開放雙向單車道通行，請民眾行經該路段配合現場人員指揮，並小心行駛。

苗栗市 老化 單車

延伸閱讀

解內科地獄！捷運東環線CF760順利招標 信義區到內科36分鐘縮至14分

北捷東環段2車站完成評選 最快11月開工

北市民權大橋波浪路釀2騎士慘摔 北市府：可申請國賠

新北淡水金色水岸自行車道優化 鼻頭街段擬設計拓寬繞道

相關新聞

夕陽海景拚商機 永安漁港南岸將改造

桃園市政府決定斥資1.15億元在新屋區永安漁港南岸打造永安海客園區，預計9月初開工，將拆除閒置漁具倉庫，並興建室內景觀餐...

護空品 桃市公告第4波智慧監控高汙染產業含半導體光電

桃園市長張善政今天在市政會議指出，近日參加幾場區政座談會，很多里長都反映對某些區域的空氣品質感到憂慮，他跟里長們強調，兩...

新竹棒球場同廠商！華德福校園草皮下也挖出廢物 市府蒐證究責

新竹市政府就新竹棒球場案指控巨佳營造大量回填拆除廢棄物，延伸調查時發現，同一施工廠商所承攬的華德福實驗學校新建工程時，草...

桃園公保地解編換大公園 居民對市府規畫有「異」見

桃園市政府因財政負擔沉重，部分公共設施用地保留數十年無法徵收，土地閒置影響地方發展；占地近2公頃的公二用地近來透過重劃解...

苗9線辦理重新刨鋪改善工程 即日起至18日大山路段管制交通

苗栗縣道苗9線因長期使用，多處路面出現損壞狀況，經提報中央納入提升道路品質建設計畫，獲得補助、總經費2270萬，將重新刨...

苗市、桃園平鎮 增設機車練習場

暑假學生考駕照旺季，苗栗市原本僅苗栗監理站機車考場對外開放練習，民眾使用不便，市公所在貓裏喵親子公園旁新設機車考照練習場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。