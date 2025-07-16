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苗9線辦理重新刨鋪改善工程 即日起至18日大山路段管制交通
苗栗縣道苗9線因長期使用，多處路面出現損壞狀況，經提報中央納入提升道路品質建設計畫，獲得補助、總經費2270萬，將重新刨鋪改善，即日起在大山路段有路面刨鋪作業，實施道路交通管制，請用路人注意改道行駛。
縣府交通工務處表示，苗9線是後龍鎮連接苗栗市以及銜接其他道路通往竹南、頭份地區交通要道。起點位於苗14線路口，除了可穿越台1線，道路更沿著談文車站至後龍車站間的海線鐵路前行，途中經過五福大橋、海寶國小、大山國小，後至後龍市區在通往鄰近鄉鎮市。
因既有道路路面老化及多處嚴重破損、龜裂、坑洞，甚至修補後又再次出現凹洞損毀，道路相當不美觀也影響交通安全。改善工程範圍從苗9線5.3公里至6.9公里、7公里至9.5公里路面，原定6月份可完工，但因日前連續天候不佳因素，導致工期展延。
為配合「後龍鎮苗9線5K+300-6K+900及7K+000-9K+500路面改善工程」，即日起至18日辦理大山路段路面刨鋪施工作業，期間開放雙向單車道通行，請民眾行經該路段配合現場人員指揮，並小心行駛。
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