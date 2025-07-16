苗市、桃園平鎮 增設機車練習場

暑假學生考駕照旺季，苗栗市原本僅苗栗監理站機車考場對外開放練習，民眾使用不便，市公所在貓裏喵親子公園旁新設機車考照練習場，近期將啟用，已有家長陪同練習考照。桃園市昨天也在平鎮區台66快速道路橋下啟用全新機車練習場，是全市第14座。

苗栗市附近一帶，僅監理站機車考場上班中午時段開放練習，公所評估需求，尤其是暑假期間更是考駕照旺季，規畫在舊經國路廢道撥用土地新設機車練習場，標線已初步完成。有家長昨天帶著準備要考駕照的女兒來練騎機車，肯定就近有練習場地，很方便。

市公所指出，今天將會同監理站人員確認標線無誤，如無問題盡快啟用。市長余文忠也提到，貓裏喵親子公園旁縣有地，除了新設機車練習場，也爭取與縣府合作，研議增設噴水池等設施。

桃園市交通局為提供民眾安全練車環境，近年積極增設機車練習場，位於平鎮區台66快速道路橋下、鄰近平德路口旁的機車練習場，昨天啟用，可服務平鎮、中壢與楊梅的市民。

交通局長張新福說，平德路機車練習場為平鎮區第2座機車練習場，場內有直線平衡、轉彎、煞車等模擬考照標線，符合公路局考照標準設置，還有防撞設施及休憩座椅，開放時間為每日上午8時至下午6時。