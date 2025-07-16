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夕陽海景拚商機 永安漁港南岸將改造

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園永安漁港南岸規畫永安海客園區工程，9月初開工。圖為示意圖。圖／桃市府觀旅局提供
桃園永安漁港南岸規畫永安海客園區工程，9月初開工。圖為示意圖。圖／桃市府觀旅局提供

桃園市政府決定斥資1.15億元在新屋區永安漁港南岸打造永安海客園區，預計9月初開工，將拆除閒置漁具倉庫，並興建室內景觀餐廳、停車場等設施，延長夜間營運，再現永安夕陽海景之美。地方樂見其成，也建議市府提前部署停車場，做好觀光配套。

新屋區永安漁港一年到訪252萬人次，為全台人氣觀光漁港之一，市府推出的珍珠海岸計畫，串聯竹圍漁港、觀新藻礁、新屋石滬到永安漁港觀光資源。

市長張善政說，永安漁港將打造永安海客園區，由中央經費和市府自籌款配合，打造更美的新屋海岸。

市府觀旅局分析，永安漁港遊客激增，約4成來自新竹，但往往下午4、5時後陸續離開；永安漁港最美麗的就是夕陽海景，但景觀被漁具倉庫擋住，市府計畫改造南岸，讓永安漁港景觀大變身。

立委涂權吉說，永安漁港南岸若拆掉漁具倉庫，可完整看到夕陽、海景，一定會再度帶動觀光商機，建議市府一定要超前部署完善規畫停車場。

永安里長郭先彰也對市府規畫樂觀其成，他建議，除在北邊空地提前規畫停車場，也要規畫更多綠地樹木，讓遊客遮陽乘涼。

市議員陳睿生說，永安漁港漁具倉庫閒置10幾年不用，影響觀光，拆掉倉庫絕對加分，建議市府在台61橋下或周邊規畫停車場，配合珍珠海岸計畫，讓「永安漁港變成一顆珍珠」。

觀旅局指出，永安海客園區遊憩環境優化統包工程，將優先拆除漁具倉庫、興建室內景觀餐廳、休憩大棚架等，也會有景觀鋪面與停車場等多項設施，預計9月初開工、2027年3月完工。

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