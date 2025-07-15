世界廚藝大賽「特金獎」苗栗獅潭吃得到 一家三口揚名馬來西亞

苗栗縣獅潭鄉緬甸新住民張秉燕一家三口結合家鄉美食的回憶、創新等元素，揚名今年5月舉行第五屆馬來西亞世界廚藝大賽，獲得3項「特金獎」、1項金獎，得獎的菜色也會在他們的特色餐館上菜。

第五屆馬來西亞世界廚藝大賽有17國、2000多人參賽，張秉燕在自由式素食、西式雞肉捲，以「豌豆涼粉」、「瑪莎拉咖啡雞肉捲」，兒子何寬良在中國街邊美食類以「花開米線」，各獲得特金獎，女兒何郁禮以「初綻．五花吟」在中式創意拼盤項目獲得金獎，張秉燕宣示得獎的菜色，將來也會在店裡享用得到。

苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣職業總工會理事長彭秀敏、苗栗縣產業工會理事長吳炳禎、苗栗縣餐飲工會理事長陳慧琦，及獅潭鄉長劉淑能等人，今天在縣府表揚一家三口揚名國際，會場擺出豌豆涼粉、花開米線，引人食指大動。

張秉燕原籍中國大陸雲南，後來到緬甸發展，28年前到獅潭鄉落腳開設餐館，她表示，受到女兒影響，重拾書本讀育大科技大學餐飲管理科2年級，老師鼓勵她參賽，賽前苦練有收效。

她分享豌豆涼粉成功之處是打破傳統，因比賽一道菜的時間只有45分鐘，比賽中要贏過別人，一定要做出比較多的東西，且要漂亮、有味道，緬甸的豌豆糕切一切就好，她做成雙色，且台灣玫瑰花型代表台灣。

「花開米線的來自童年的回憶！」何寬良說，小時候隨媽媽回到緬甸時，不喝奶也不吃飯，阿姨特別煮米線，並剪成一小段一小段地餵食，從此愛上這個口味，並依自己喜好調整，因此參賽專注自己的童年回憶，設計花開用活力呈現這道菜。