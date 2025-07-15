聽新聞
0:00 / 0:00
世界廚藝大賽「特金獎」苗栗獅潭吃得到 一家三口揚名馬來西亞
苗栗縣獅潭鄉緬甸新住民張秉燕一家三口結合家鄉美食的回憶、創新等元素，揚名今年5月舉行第五屆馬來西亞世界廚藝大賽，獲得3項「特金獎」、1項金獎，得獎的菜色也會在他們的特色餐館上菜。
第五屆馬來西亞世界廚藝大賽有17國、2000多人參賽，張秉燕在自由式素食、西式雞肉捲，以「豌豆涼粉」、「瑪莎拉咖啡雞肉捲」，兒子何寬良在中國街邊美食類以「花開米線」，各獲得特金獎，女兒何郁禮以「初綻．五花吟」在中式創意拼盤項目獲得金獎，張秉燕宣示得獎的菜色，將來也會在店裡享用得到。
苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣職業總工會理事長彭秀敏、苗栗縣產業工會理事長吳炳禎、苗栗縣餐飲工會理事長陳慧琦，及獅潭鄉長劉淑能等人，今天在縣府表揚一家三口揚名國際，會場擺出豌豆涼粉、花開米線，引人食指大動。
張秉燕原籍中國大陸雲南，後來到緬甸發展，28年前到獅潭鄉落腳開設餐館，她表示，受到女兒影響，重拾書本讀育大科技大學餐飲管理科2年級，老師鼓勵她參賽，賽前苦練有收效。
她分享豌豆涼粉成功之處是打破傳統，因比賽一道菜的時間只有45分鐘，比賽中要贏過別人，一定要做出比較多的東西，且要漂亮、有味道，緬甸的豌豆糕切一切就好，她做成雙色，且台灣玫瑰花型代表台灣。
「花開米線的來自童年的回憶！」何寬良說，小時候隨媽媽回到緬甸時，不喝奶也不吃飯，阿姨特別煮米線，並剪成一小段一小段地餵食，從此愛上這個口味，並依自己喜好調整，因此參賽專注自己的童年回憶，設計花開用活力呈現這道菜。
鍾東錦表示，張秉燕一家三口攜手站上國際舞台，不僅代表苗栗料理之光，更彰顯家庭團結與文化傳承的深厚精神，讓世界看見苗栗，也看見家的溫度與創意，縣府將持續鼓勵民眾勇於追夢，為地方注入更多動人能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言