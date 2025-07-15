慶祝璞園領航猿奪冠 桃市府「冠軍冰淇淋」今起開賣
桃園璞園領航猿今年抱回隊史首座總冠軍，市府今特別舉辦「應援桃園，再來1冠」快閃活動，並在市府大樓內的「智慧1號店」引進全自動化冰淇淋機，獨家販售在地冠軍紅茶和蜂蜜做成的「冠軍冰淇淋」，搭配龜山出產的蜂蜜、大溪米香等6種配料，開賣首日就吸引許多民眾嘗鮮。
市府今年起在大樓川堂設置「智慧1號店」，行銷在地質感品牌、觀光工廠食品及客家選物商品，配合璞園領航猿今年抱回隊史首座總冠軍，今起更引進全自動化冰淇淋機，首波推出紅茶口味，另提供大溪爆米香、Oreo與黑巧克力豆等配料。
張善政表示，今年桃園璞園領航猿拿下職籃總冠軍，是非常難得的榮耀，市府川堂的智慧一號機不時會端出新東西，這次搭配冠軍籃球隊，販售桃園在地「冠軍冰淇淋」，希望所有市民都當璞園領航猿後盾，期許球員明年再打出亮麗成績。
農業局長陳冠義表示，冠軍冰淇淋用在地的桃映紅茶製作，還搭配龜山區農會輔導的蜂農蜂蜜，希望未來更多的桃園優質農特產品，都可以在桃市府智慧1號店上架，讓民眾就近吃在地、享受最好的農特產品。
新聞處表示，冠軍冰淇淋7月底前有同口味第2杯半價、買3杯送1杯限時優惠，此外，智慧1號店還設有「ㄚ桃園哥X球隊聯名商品」、「天光雜貨店」、「桃園味」等智慧販售機台，展售多款在地特色文創好物、農產點心及潮流選品，展現桃園智慧展售與文創整合的多元面貌。
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