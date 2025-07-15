桃園永安夕照海景被遮住 市府拆倉庫打造海客園區拚觀光

桃園市長張善政推動珍珠海岸計畫，市政府決定在新屋區永安漁南岸打造永安海客園區，觀旅局今天表示，永安海客園區遊憩環境優化統包工程，將斥資1.15億元，預計9月初開工，拆除原來漁具倉庫，興建室內景觀餐廳、停車場等設施，延長夜間營業，再現永安夕陽、海景之美。

新屋區永安漁港一年到訪252萬人次，為全台人氣觀光漁港之一，市政府推動珍珠海岸計畫串聯竹圍漁港、觀新藻礁、新屋石滬到永安漁港觀光資源，張善政表示，市府決定推動永安海客園區，由中央經費和市府自籌款配合，新屋海岸未來幾年成為桃園非常漂亮的地方。

市府觀旅局分析，永安漁港遊客激增，約四成來自新竹，竹苗遊客，遊客休閒散步、美食、逛逛海螺館，往往下午4、5時後陸續離開，永安漁港最美麗的就是夕陽海景，現在夕陽海景被漁具倉庫擋住，遊客看不到夕陽海景，為留住遊客、甚至增加夜間活動，市府計畫進行南岸整體改造，讓永安漁港大轉變。

市府觀旅局表示，永安漁港南岸受漁具倉庫地阻擋，遮擋最美的夕陽及海景，永安海客園區遊憩環境優化統包工程，將優先拆除排漁具倉庫，興建遊客服務中心，讓遊客未來直接看見夕陽、海景美麗，引進餐飲服務委外OT廠商營運，增加夜間經營，延長遊客停留遊憩活動時間，活絡在地觀光。

永安漁港為新屋區舉辦活動重要集結場地，這項統包工程將在南岸興建室內景觀餐廳、休憩大棚架及整體景觀鋪面、停車場多項設施及環境改造，園區將設計活動使用的大草坪，經費1.15億元，預計9月初開工、2027年3月完工，提供更大的休憩服務場域。

國民黨立委涂權吉表示，永安漁港南岸把漁具倉庫拆掉規畫海客園區，可很完整看到夕陽、海景，園區規畫漂亮一定會吸引遊客，帶動觀光商機，市府一定要超前部署完善規畫停車場，吸引遊客，帶動新屋發展及人口成長。

民進黨市議員陳睿生說，永安漁港漁具倉庫閒置10幾年不用，影響觀光，把該倉庫拆掉，興建海客園區帶動新屋觀光絕對是加分，建議市府在台61橋下或周邊規畫停車場，配合珍珠海岸計畫，讓永安漁港變成一顆珍珠。