桃園黑豬創意餐點 張善政到台北行銷攬客

桃園市長張善政今天前往台北圓山飯店，出席桃園黑豬創意餐點行銷活動，並表示桃園黑豬肉鮮嫩多汁、脂肪分布均勻，富含不飽和脂肪酸，所烹調料理不僅美味，更具營養價值。

張善政說，優質食材須透過各界的支持與推廣，盼將從此桃園黑豬的行銷活動讓更多人品嘗桃園黑豬的獨特風味。桃園正值拉拉山水蜜桃盛產期，現場特別推出融合黑豬肉、水蜜桃風味的創意香腸，口感獨特、風味絕佳，讓桃園優質農產與特色美食香傳全台。

張善政說，以消費者角度而言，美味始終是最關鍵的評價標準，除了肉質優良，廚藝同樣不可或缺。現場多位資深廚師交流，所見所嘗皆展現專業與創意，料理不僅符合消費者期待，更完整展現桃園黑豬的極致風味。

農業局長陳冠義表示，畜牧業為桃園重要產業之一，市府持續輔導養豬場導入智慧化管理系統，並強化防臭、防汙染等環保措施，推動黑豬養殖邁向永續與高品質發展。桃園黑豬採友善飼養，飼料選用大溪產豆渣，營養價值高、品質穩定，要感謝養豬協會長年對產業發展的貢獻。

農業局指出，桃園黑豬肉主要銷往新竹以北地區，台北與新北是主要市場。市府推動「桃園豬」產地認證計畫，以標章彰顯在地優勢，強化品牌識別。今天宣傳活動展示爐烤桃園香草戰斧黑豬排搭牛肝菌醬汁、桃園黑豬肉叉燒、橙蜜焗桃園肉排、叉燒酥創意料理，讓桃園黑豬再次成功推廣。更多資訊請參閱「桃園黑豬美食地圖」網站。