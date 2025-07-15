桃園黑豬創意餐點 張善政到台北行銷攬客
桃園市長張善政今天前往台北圓山飯店，出席桃園黑豬創意餐點行銷活動，並表示桃園黑豬肉鮮嫩多汁、脂肪分布均勻，富含不飽和脂肪酸，所烹調料理不僅美味，更具營養價值。
張善政說，優質食材須透過各界的支持與推廣，盼將從此桃園黑豬的行銷活動讓更多人品嘗桃園黑豬的獨特風味。桃園正值拉拉山水蜜桃盛產期，現場特別推出融合黑豬肉、水蜜桃風味的創意香腸，口感獨特、風味絕佳，讓桃園優質農產與特色美食香傳全台。
張善政說，以消費者角度而言，美味始終是最關鍵的評價標準，除了肉質優良，廚藝同樣不可或缺。現場多位資深廚師交流，所見所嘗皆展現專業與創意，料理不僅符合消費者期待，更完整展現桃園黑豬的極致風味。
農業局長陳冠義表示，畜牧業為桃園重要產業之一，市府持續輔導養豬場導入智慧化管理系統，並強化防臭、防汙染等環保措施，推動黑豬養殖邁向永續與高品質發展。桃園黑豬採友善飼養，飼料選用大溪產豆渣，營養價值高、品質穩定，要感謝養豬協會長年對產業發展的貢獻。
農業局指出，桃園黑豬肉主要銷往新竹以北地區，台北與新北是主要市場。市府推動「桃園豬」產地認證計畫，以標章彰顯在地優勢，強化品牌識別。今天宣傳活動展示爐烤桃園香草戰斧黑豬排搭牛肝菌醬汁、桃園黑豬肉叉燒、橙蜜焗桃園肉排、叉燒酥創意料理，讓桃園黑豬再次成功推廣。更多資訊請參閱「桃園黑豬美食地圖」網站。
萬能科技大學校長莊暢、豆府餐飲集團董事長吳柏勳、桃園市養豬協會理事長林承德、亞都麗緻大飯店天香樓米其林一星主廚路凱源、福容大飯店廚藝總監阿基師等都出席活動。張善政也見證豆府餐飲集團及萬能科技大學，簽署桃園黑豬餐點料理技術服務合作意向書，推動產官學合作，拓展黑豬料理多元應用。
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