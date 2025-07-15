桃市府人事地震 懸缺多月觀旅局長由「她」接任

桃園市觀旅局長懸缺多月，市府稍早表示，明起將由現任經發局副局長陳靜芳接任。新聞處長羅楚東表示，陳靜芳為資深公務人員，擁有23年公職歷練，橫跨教育、觀光、產業與公私協力等領域，歷練完整、專業穩健。市長張善政期許陳發揮創意與執行力，在既有基礎上，持續提升桃園觀光動能與城市能見度。

羅楚東指出，陳靜芳長年耕耘觀光品牌行銷，曾主導推動新北市「淡蘭古道」成為台灣首條國際級長距離步道，結合影音、出版與識別設計，榮獲國際觀光影展首獎，合作設計師更摘下葛萊美獎，成功將台灣古道文化推向國際。

此外，陳靜芳也曾透過猴硐再造計畫翻轉地方形象，促使CNN評選為全球六大賞貓景點之一；並擔任「新北歡樂耶誕城」行銷推手，成功行銷至國際媒體，打造亞洲冬季旅遊代表品牌。在數位行銷方面，亦促成與「Ingress」、「Pokémon GO」等國際平台合作，創造跨境行銷話題，展現創意與執行力兼具的特質。

羅楚東表示，陳靜芳過去曾在桃園縣政府觀旅局任職多年，對桃園觀光業務相當熟稔。今年初自新北市觀旅局返桃，擔任經發局副局長期間全力投入商圈活化與產業整合行銷，深獲在地業者肯定；張市長期許陳深化永續旅遊、活動創新與產業合作，全面升級桃園觀光品牌。

羅楚東表示，張善政也特別感謝代理局長王麗娟在代理期間的辛勞付出與穩健表現，未來將與新任陳局長攜手合作，持續推動桃園觀光產業升級，注入更多內涵與亮點。

市府人士指出，張善政年初將陳靜芳延攬至桃園，原本就是看中她推廣觀光的能力，歷經在經發局與更多產業的互動歷練，回歸觀光老本行的時機點已成熟，因此當觀旅局長出缺後，陳靜芳就一直是張善政考量的人選之一。

該人士提到，「山、海、都會」的成功經驗，更是陳靜芳的最大優勢，完全符合桃園正在推動的山線、海線與都會線等三大旅遊廊帶的需求。新北「淡蘭古道」相當成功，雖然鮮少有人知道她就是幕後推手，但仍不乏有知情的業界人士讚她是「淡蘭古道之母」；此外，她著力很深的河海音樂祭和新北耶誕城，都能讓珍珠海岸音樂節與萬聖城等大型都會活動有非常實用的經驗可以參照。