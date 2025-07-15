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新竹風城水樂園周末登場 氣墊滑水、泡泡派對免費玩整天

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府將於周末（19、20日）在大湳雅公園舉辦「風城水樂園 玩水 FUN 一夏」活動，現場有大型氣墊水樂園、泡泡互動派對、親子闖關遊戲、兒童劇團演出與音樂饗宴等多元活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於周末（19、20日）在大湳雅公園舉辦「風城水樂園 玩水 FUN 一夏」活動，現場有大型氣墊水樂園、泡泡互動派對、親子闖關遊戲、兒童劇團演出與音樂饗宴等多元活動。圖／新竹市政府提供

暑假來臨，新竹市政府將於周末（19、20日）在大湳雅公園舉辦「風城水樂園 玩水 FUN 一夏」活動，現場有大型氣墊水樂園、泡泡互動派對、親子闖關遊戲、兒童劇團演出與音樂饗宴等多元活動，打造全齡共享的城市夏日水樂園。

新竹市城銷處表示，「風城水樂園 玩水FUN一夏」活動免費入場，現場分為 A、B兩大氣墊區，設置鯨魚滑梯、雪人跳跳床等人氣設施，每日安排10梯次入場，每區每梯次限額150人，開放線上與現場報名；另設有 4 大闖關區推廣新竹夏日玩水景點，還有在地特色美食市集，提供民眾從早玩到晚的豐富體驗。

城銷處指出，活動期間更推出三重好禮回饋參與民眾，包含打卡禮，於個人Facebook 或 Instagram 打卡分享，或到「觀光亮點獎」活動頁面為新竹市投票，即可兌換 814 冰棒一支（每日限量，送完為止）；闖關禮，完成現場指定闖關任務，可兌換限量造型水槍、賣場折價券；問卷禮，填寫活動問卷，即可獲得活動限定造型貼紙。

新竹市代理市長邱臣遠指出，「風城水樂園 玩水FUN一夏」不僅要讓孩子們能安心玩水放電，更期望藉由活動帶動觀光人潮，感謝新竹在地人氣美食攤位及商家共襄盛舉，其中大魯閣湳雅廣場更是積極宣傳這次的水樂園活動，提供「誘人小禮物與折價券」給參加活動的民眾，讓活動更有吸引力。

同時市府秉持「安全第一」原則，所有水質皆通過檢驗，現場也配置專業救生員，並設有洗滌區、更衣區，確保親子在玩得開心的同時，也能保持清潔與舒適。更多活動資訊請至「新竹市政府城市行銷處」Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/seeinghsinchu/)查詢。

新竹市政府將於周末（19、20日）在大湳雅公園舉辦「風城水樂園 玩水 FUN 一夏」活動，現場有大型氣墊水樂園、泡泡互動派對、親子闖關遊戲、兒童劇團演出與音樂饗宴等多元活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於周末（19、20日）在大湳雅公園舉辦「風城水樂園 玩水 FUN 一夏」活動，現場有大型氣墊水樂園、泡泡互動派對、親子闖關遊戲、兒童劇團演出與音樂饗宴等多元活動。圖／新竹市政府提供

親子 玩水 新竹

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