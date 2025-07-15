桃議員促市府推大園-觀音捷運 捷工局：先推這段運轉

桃園捷運第二階段路網2022年5月獲交通部核備，新增11條路線中包含「大園─觀音線」，被視為可以整合大園航空城、大園客運園區、觀音草潔重劃等區，形成新興生活圈。

議員徐其萬發現這條路線很久沒被討論，質疑市府「忘記」。今天下午與立委涂權吉邀集捷工局、桃捷公司到「大園觀音」機捷A15站（大園站）會勘，要求市府積極推動大園、觀音區之間唯一的捷運路線。捷工局長劉慶豐允諾年底檢討捷運路網時，會一併評估及推動可行研究報告，包括路線修正後，預留的軌道岔口是不是能用。

徐其萬指出，大園─觀音區（草漯重劃區）之間雖有捷運路線的計畫，2020年還在地方辦過2場說明會，獲高度關注與期待，這條路線原本被排在第三期辦理，當時他率先主張提前納入第二期，在客運園區（大園）聯外道路完工通車後，立即啟動路廊規畫，早日帶動地方繁榮。

涂權吉、徐其萬說明，前市府原先規畫大園─觀音捷運接機捷A15站，A15高架上現在還留有未來接軌的岔口，但市府先前討論捷運二階路網時，一直沒提出具體計畫，因此呼籲市府加速啟動規畫作業。

一行人在A15站軌道岔口下方會勘，劉慶豐同意大園─觀音捷運納入二階路網檢討，包括A15預留的岔口在路線修正以後是否能用。

劉慶豐說明，原規畫大園到觀音之間的捷運路線，中間會經過大園客運園區，與觀音草漯都是未來人口稠密區，他認為這條線可以先從A15站做到客運園區，中間設置3個站。這樣的規畫一旦獲中央支持補助經費「頭過身體就能過」，到時候繼續爭取客運園區到草漯段的捷運，會比較容易，而且不需要另外開闢保養及清潔的列車機廠。