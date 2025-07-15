快訊

傳賴總統下月訪中南美、過境紐約 陸外交部重話回應了

大型社死現場！壽星變「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 下場慘了

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

聽新聞
0:00 / 0:00

機車駕訓補助1300元 苗栗縣政府還有65個名額

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
機車駕訓有助於機車族安全，苗栗縣政府今年補助100個名額參加駕訓，目前尚餘65個名額。圖／苗栗監理站提供
機車駕訓有助於機車族安全，苗栗縣政府今年補助100個名額參加駕訓，目前尚餘65個名額。圖／苗栗監理站提供

機車駕訓可以減少違規、肇事風險，苗栗縣政府今年提供100個名額，補助1300元，至今僅使用35個名額，還有65個名額，縣府、苗栗監理站鼓多多利用，尤其目前正值暑假期間。

交通部2019年起推動機車駕訓補助計畫，苗栗監理站指出，統計至去年參加機車場內駕訓，相較未受訓者，違規風險減少59%，肇事風險降低36%，如果再參加考後安駕，再分別降低至64%、51%。

今年場內駕訓，交通部補助1300元，全國名額4萬5000名，苗栗縣政府加碼補助100個名額1300元，目前苗栗監理站受理交通部補助75人，縣政府35人，還有65個名額，機車駕訓有助於遠離危險因子，縣府交通工務處呼籲多多利用。

縣警局交通隊長江振維說，考照是死的，標準的場地項目，記住熟悉就可以過關，但實際道路狀況千變萬化是活的，目前的機車駕訓課程，學科6小時、術科10小時訓練，並演練模擬在路口時需路邊停車、變換車道，及左右轉彎時等應注意事項，至少不是要轉就轉，也會與大車保持安全間距等，建立基本防禦駕駛觀念，

風險 監理站 名額

延伸閱讀

學生考駕照暑假旺季 苗栗市公所新設機車考照練習場「未演先轟動」

漢光演習軍車再傳擦撞意外！悍馬車碰撞公車「照地鏡噴飛」21萬人看傻

偽造車牌重罰7.2萬原訂15日上路！新制急喊卡交通部曝原因

突襲未果！ 遊覽車駕駛丟棺材砸交通部大門 警方二度舉牌警告

相關新聞

桃議員促市府推大園-觀音捷運 捷工局：先推這段運轉

桃園捷運第二階段路網2022年5月獲交通部核備，新增11條路線中包含「大園─觀音線」，被視為可以整合大園航空城、大園客運...

桃市府人事地震 懸缺多月觀旅局長由「她」接任

桃園市觀旅局長懸缺多月，市府稍早表示，明起將由現任經發局副局長陳靜芳接任。新聞處長羅楚東表示，陳靜芳為資深公務人員，擁有...

機車駕訓補助1300元 苗栗縣政府還有65個名額

機車駕訓可以減少違規、肇事風險，苗栗縣政府今年提供100個名額，補助1300元，至今僅使用35個名額，還有65個名額，縣...

桃市抽查醫美診所近4成有缺失 消保官曝招攬陷阱

現今醫美診所林立，桃園市近期抽查全市8家醫美診所，發現有3家業者出現缺失，市府法務局消保官表示，已要求限期改善並加強輔導...

學生考駕照暑假旺季 苗栗市公所新設機車考照練習場「未演先轟動」

暑假學生考駕照旺季，苗栗市公所在貓裏喵親子公園旁新設機車考照練習場，近期內將啟用，「未演先轟動」，已有家長陪同練習考照，...

影／竹北半城路跑今起報名 首推企業接力組、21K申請AIMS認證

竹北年度運動盛事「2025竹北半城路跑」舉辦記者會，今年21k菁英挑戰組路線，將申請AIMS賽道認證，啟動國際認證程序。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。