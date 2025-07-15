機車駕訓補助1300元 苗栗縣政府還有65個名額

機車駕訓可以減少違規、肇事風險，苗栗縣政府今年提供100個名額，補助1300元，至今僅使用35個名額，還有65個名額，縣府、苗栗監理站鼓多多利用，尤其目前正值暑假期間。

交通部2019年起推動機車駕訓補助計畫，苗栗監理站指出，統計至去年參加機車場內駕訓，相較未受訓者，違規風險減少59%，肇事風險降低36%，如果再參加考後安駕，再分別降低至64%、51%。

今年場內駕訓，交通部補助1300元，全國名額4萬5000名，苗栗縣政府加碼補助100個名額1300元，目前苗栗監理站受理交通部補助75人，縣政府35人，還有65個名額，機車駕訓有助於遠離危險因子，縣府交通工務處呼籲多多利用。

縣警局交通隊長江振維說，考照是死的，標準的場地項目，記住熟悉就可以過關，但實際道路狀況千變萬化是活的，目前的機車駕訓課程，學科6小時、術科10小時訓練，並演練模擬在路口時需路邊停車、變換車道，及左右轉彎時等應注意事項，至少不是要轉就轉，也會與大車保持安全間距等，建立基本防禦駕駛觀念，