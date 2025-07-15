大溪普濟堂17日關公誕辰遶境盛事 中午防空避難警交管一次看

桃園市著名大溪區普濟堂今年慶祝關聖帝君1866年誕辰暨遶境慶典，將在本月17日起熱鬧舉行，參與迎神遶境陣頭將自中午展開，17日13時30分適逢桃園城鎮韌性演習交管，遶境陣頭社團就地掩護，大溪警方今天表示，配合關公誕辰遶境兩天，大溪老城區和平老街實施交通管制。

傳承百多年的「普濟堂關聖帝君聖誕暨遶慶典」已登錄桃園市無形文化資產，也是桃園非常重要文化慶典，每年農曆6月24日關聖帝君聖誕舉辦傳承百年，今年關聖帝君1866年誕辰慶典，普濟堂17、18日舉辦境熱鬧遶境慶典，警方自17日上午10時起至7月19日(周六）2時止實施交管。

大溪警方表示，迎接普濟堂關聖帝君誕辰遶境，地方大小陣頭齊聚遶境，十分熱鬧，遶境路線將自17日當天12時30分將自大溪康莊路入街走路遶境，沿著中山路、中央路等老城區道路回到普濟堂。

當天下午1時30分至2時，正好遇上桃園城鎮韌性演習，警方就近協助遶境社團人員就近疏散避難，防空演習後繼續遶境，當天深夜11時，普濟堂舉行祝壽大典，晚上10時30分起即禁止陣頭進入寺廟參拜，由普濟與和平路口及和平與登龍路口交通管制 。