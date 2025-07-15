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桃市抽查醫美診所近4成有缺失 消保官曝招攬陷阱

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市近期抽查全市8家醫美診所，發現有3家業者出現缺失，市府表示已要求限期改善並加強輔導。圖／桃園市法務局提供
桃園市近期抽查全市8家醫美診所，發現有3家業者出現缺失，市府表示已要求限期改善並加強輔導。圖／桃園市法務局提供

現今醫美診所林立，桃園市近期抽查全市8家醫美診所，發現有3家業者出現缺失，市府法務局消保官表示，已要求限期改善並加強輔導，也提醒民眾選擇醫美療程時應慎選合法機構，避免參與不當招攬活動。

為強化醫美機構衛生及公共安全，市府法務局消保官日前會同衛生局、消防局及建築管理處等機關，於6月13日至20日，抽查轄內8家醫美診所展開聯合稽查。

消保官表示，此次聯合稽查行動檢查項目，包括診所是否清楚揭示處置項目及收費標準、廣告內容是否符合醫療法規定、醫療器材許可證號完整性、醫事人員合法登錄狀況等衛生安全面向。

在公共安全方面，稽查人員深入檢視消防安全設備、防焰標示物品使用、防火管理規定遵循情況、建築物安全檢查簽證及申報、緊急出口暢通性、走廊寬度規範，以及升降設備使用許可證有效性等關鍵項目。市府也特別宣導醫療機構不得以贈送禮品、折扣、彩券、健康禮券等不正當方式招攬病人，並禁止宣傳無息貸款、分期付款、低自備款等優惠付款方式。

消保官表示，本次稽查共抽查8家醫美診所，包括中壢愛爾麗診所、微醫蓁美診所、桃園聖宜診所、君綺診所、存奕美學診所、新微醫蓁美診所、彤顏診所及青禾微醫診所。在消防安全管理及建築安全管理方面，8家診所全數符合規定。

不過，在衛生安全管理項目中，發現3家診所有待改善之處，包括君綺診所部分自費項目未向衛生局核備；存奕美學診所與彤顏診所則未完整揭示處置項目及收費標準。針對這些缺失，衛生局已立即輔導，要求相關診所儘速改善。

法務局提醒，民眾選擇醫美療程時應確認醫療機構具備合法開業執照，並仔細檢視醫師及護理師的執業執照。民眾務必與醫師充分溝通療程內容，由醫師親自執行療程，詳細了解療程效果與可能的風險併發症。

同時，民眾應詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本，確保自身權益，切勿參加任何贈品、折扣、團購等不當醫療招攬活動，也不要預付訂金或預購療程，以免遇到診所無預警停業或倒閉的風險。

醫美 診所 衛生局

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