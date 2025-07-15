學生考駕照暑假旺季 苗栗市公所新設機車考照練習場「未演先轟動」

暑假學生考駕照旺季，苗栗市公所在貓裏喵親子公園旁新設機車考照練習場，近期內將啟用，「未演先轟動」，已有家長陪同練習考照，也開心不用配合苗栗監理站開放機車考練場中午時段，有個地方可以安全練車考照。

苗栗市附近一帶，僅有監理站機車考場上班中午時段開放練習，公所評估需求，尤其是暑假期間更是考駕照旺季，規畫在舊經國路廢道撥用土地，新設機車練習場，公所、監理站人員明天將確認畫線無誤，如果沒有問題盡快啟用。

機車練習場初步完成標線，今天就有家長陪同女兒練習，家長表示，家住苗栗市，聽說有機車練習場，捉緊時間趕快練習，女兒馬上要考照，他覺得就近很方便，相信有這個需求。

公所盤點檢討需求，新設機車練習場外，並爭取與縣政府合作，貓裏喵親子公園旁縣有地，新設噴水池等設施，苗栗市長余文忠說，公所目前噴水池在「市民廣場」，設施較為老舊，且緊鄰馬路，安全較有顧慮，配合縣府利用遷建後的縣警察局要蓋縣立圖書館總館，開挖地下停車場，因此規畫噴水池新地點。

此外，公所考量火車頭園區4月開幕後，成了熱門景點，假日遊客逾2000人，遊覽車上、下遊客成問題，公所規畫汽車與大客車共享車位，英才路2格，及周六、周日及國定假日縣府路3格，上午9點半至下午5點半大客車專用時段，每半小時收費20元，市公所、縣府交通工務處、縣警察局，及國營台灣鐵路公司、火車頭園區業者會勘，如果取得共識，預計今年8月中、下旬啟用。