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影／竹北半城路跑今起報名 首推企業接力組、21K申請AIMS認證

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
百萬人氣知名KOL、同時也是竹北人的活動大使A-Che阿哲現身記者會，他說，相信這是一條風景豐富又充滿變化的賽道，絕對是跑旅愛好者不能錯過的經典路線。記者郭政芬／攝影
百萬人氣知名KOL、同時也是竹北人的活動大使A-Che阿哲現身記者會，他說，相信這是一條風景豐富又充滿變化的賽道，絕對是跑旅愛好者不能錯過的經典路線。記者郭政芬／攝影

竹北年度運動盛事「2025竹北半城路跑」舉辦記者會，今年21k菁英挑戰組路線，將申請AIMS賽道認證，啟動國際認證程序。也特別針對竹北眾多科技產業推出企業接力組，由4人組隊輪流接力完成賽事，打造健康職場與團隊合作的新體驗。

今天在市長鄭朝方、代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人共同啟動下，宣布12月6日盛大登場，以「路跑嘉年華」為主題，今年擴大組別規模、首度推出企業接力組，更重要的是21K賽道將申請AIMS（國際馬拉松與長跑協會）認證，為竹北賽事正式邁向國際鋪路。

鄭朝方表示，今年21k菁英挑戰組路線，將申請AIMS賽道認證，啟動國際認證程序，目前全台僅約10場賽事申請AIMS通過。他也分享，這次從賽道設計、補給安排到活動氛圍與城市連結，都力求全面升級，讓每一位參與者都能感受到「超越」的不只是自己，更是整座竹北市。

路跑賽場以車輛較少的竹北西區為主，起終點設於竹北夜市廣場，將規畫五大組別，包括21K菁英挑戰組、12K城市挑戰組、5K悠遊體驗組、1K健康生活組，以及新增的20K企業接力組，不論是專業跑者、親子家庭還是企業團隊，都能找到屬於自己的賽道。

百萬人氣知名KOL、同時也是竹北人的活動大使A-Che阿哲現身記者會，他曾多次參加馬拉松賽事，是一位勇於在世界地球村徒步、跑步、登山、騎單車的冒險王。他說，相信這是一條風景豐富又充滿變化的賽道，從城市街景、鄉村田野到濱海河岸，一路景色不輸國外，絕對是跑旅愛好者不能錯過的經典路線。

賽事將於今天起開放報名，報名連結https://ppt.cc/fm61ox。凡於7月31日前完成報名繳費者，除享有早鳥優惠，還可獲得由喜寶國際有限公司贊助的限量早鳥禮。報名禮包含環保水杯、涼感上衣，完賽禮則有紀念毛巾與獎牌，12K與21K組再加贈鞋袋。此外，所有完成報名的參賽者，還有機會抽中由皇家航空贊助的「台北－長灘島來回機票」，3名幸運跑者將在活動當天現場公開抽出。

也特別針對竹北眾多科技產業推出企業接力組，由4人組隊輪流接力完成賽事，打造健康職場與團隊合作的新體驗。記者郭政芬／攝影
也特別針對竹北眾多科技產業推出企業接力組，由4人組隊輪流接力完成賽事，打造健康職場與團隊合作的新體驗。記者郭政芬／攝影
竹北年度運動盛事「2025竹北半城路跑」舉辦記者會，今年21k菁英挑戰組路線，將申請AIMS賽道認證，啟動國際認證程序。記者郭政芬／攝影
竹北年度運動盛事「2025竹北半城路跑」舉辦記者會，今年21k菁英挑戰組路線，將申請AIMS賽道認證，啟動國際認證程序。記者郭政芬／攝影

馬拉松 菁英 竹北

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