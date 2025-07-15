全國首創！竹市全額補助老舊大樓消防警報及廣播維修經費

新竹市屬台灣開發較早地區，全市屋齡超過30年以上且待更新的老舊住宅不少，為鼓勵住戶主動改善警報系統與設置滅火器，新竹市府今宣布率全國之先全額補助老舊大樓消防警報及廣播維修經費，一案最高50萬元，代理市長邱臣遠與消防局長李世恭今赴萬邦中國一期社區，與社區代表正式簽署補助核定書，展現市府推動社區消防安全的決心。

代理市長邱臣遠說，市府過去三年推動「3燈2器1門」補助計畫的過程中發現，雖有部分大樓已獲補助並完成公共梯間簡易消防設備的修繕，但因系統性設備長期未維護，整體維修經費往往高達數百萬元，對社區住戶而言，籌措經費相當困難。對此，市府積極研議並拍板定案，今（114）年度起推動「公寓大廈消防安全設備維修更新補助計畫」，成為全國首創全額補助老舊大樓消防警報與廣播系統維修經費的地方政府。

消防局指出，根據「消防法第6條」規定，住戶有設置並維護消防安全設備的責任。這次補助計畫針對1995年6月27日以前取得使用執照、樓層在六樓以上的老舊大樓，並需符合特定資格條件，包括已依「公寓大廈管理條例」完成管理組織核備，以及完成消防安全設備檢修申報。

針對檢修申報中所列的設備缺失，除市府補助項目滅火器、火警自動警報設備及緊急廣播設備外，其餘消防設備的缺失部分，社區仍須與合格的消防廠商簽訂工程契約，並檢附消防安全設備維修估價單及施工進度表等相關文件，方符合申請補助的資格。

消防局表示，推動「3燈2器」部分，原先針對1995年6月27日前取得使用執照、樓層在六樓以上的大樓提供補助，並於2024年升級為2.0版，補助對象擴大至2003年12月31日前取得使用執照、且消防安全設備不合格的六樓以上大樓。同時，計畫新增提供「無線連動型住警器」供受補助社區選擇使用，以提升火災警示功能。

目前「3燈2器」項目已完成351棟建築的施作，消防設備檢修申報方面也有227棟完成作業。此外，在防火門更新部分，共完成修繕242件防火門、810件門弓器、284件推桿、59件鉸鏈，以及118處孔洞修復，顯示整體計畫已展現初步成效，有效強化老舊大樓的消防安全機能。

都發處表示，竹市轄內仍有許多老舊大樓的防火門因長期損壞或遺失，若發生火警，火勢易迅速延燒，濃煙也可能竄入各樓層，導致民眾難以利用樓梯逃生。為確保住戶在火災發生時的避難安全，凡有防火門修繕或更新需求，即日起均可向都發處提出補助申請。